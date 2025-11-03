Trump advierte de que Maduro tiene "los días contados" pero desliza que EEUU no entrará en guerra con Venezuela: "Lo dudo"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump afirma que Nicolás Maduro "tiene los días contados", pero duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela. Trump no confirma ni desmiente posibles ataques militares de Estados Unidos a Venezuela, señalando que "tenemos planes muy secretos". El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, niegan que Estados Unidos se esté preparando para un ataque militar, aunque han intensificado la presión militar en el Caribe.

Donald Trump reconoció este domingo que no cree que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su Gobierno tiene planes de ataque y advirtió de que Nicolás Maduro tiene "los días contados".

En una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, el presidente republicano fue interrogado sobre si las maniobras del Ejército estadounidense en el Caribe y los ataques a las supuestas narcolanchas significan que Washington "va a la guerra con Venezuela". Trump contestó: "Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal", añadió, citando el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de presuntos criminales venezolanos a su país.

Posteriormente, al ser consultado por la periodista Norah O’Donnell sobre posibles ataques de Estados Unidos a objetivos en territorio venezolano, el mandatario respondió que no quería confirmar "si es verdad o no" y añadió que no le revelaría "a una reportera si voy a atacar o no".

Poco antes, al descender del Air Force One y ser preguntado por posibles planes concretos de EEUU para una operación militar en territorio venezolano, Trump había respondido de manera similar.

"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", dijo, criticando de nuevo el cuestionamiento.

"Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", continuó, tras lo que retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela "envió [a EEUU] miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas".

Cuenta atrás

En la entrevista de CBS, presionado sobre la presencia en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y sofisticado del Ejército, lo que puede sugerir una operación aérea, Trump contestó con ironía que "tiene que estar en alguna parte, es muy grande".

Generalmente, Trump interrumpió a la periodista hablando sobre inmigración cada vez que intentaba retomar las preguntas y evitó dar respuestas concretas, aunque consultado por "si Maduro tiene los días contados", fue rápido: "Diría que sí, creo que sí".

Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas. En el último mes, el Ejército ha realizado una quincena de ataques en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, matando a más de medio centenar de personas.

La Administración Trump ha defendido los ataques como parte de una operación antidrogas, pero fuentes del Gobierno, según The New York Times, reconocen en privado que forman parte de una campaña más amplia para derrocar al presidente Maduro. Trump incluso ha dado autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas contra el régimen chavista.