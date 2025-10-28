El Gobierno de Trump anuncia tres nuevos ataques contra cuatro supuestas narcolanchas con 14 muertos en el Pacífico

Dos de las supuestas narcolanchas atacadas el lunes en el Pacífico por el Ejercito de Estados Unidos. @SecWar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este martes tres nuevos ataques del Ejército estadounidense llevados a cabo el lunes contra cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico que acabaron con la vida de 14 personas.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



