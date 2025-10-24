Trump aumenta la presencia naval de EEUU en el Caribe con el despliegue del Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, navega junto al USNS Laramie (T-AO-203). Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, ha sido desplegado en el Caribe por Estados Unidos. Este movimiento militar es parte del refuerzo de la presencia de EEUU en la región, que incluye buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35. Venezuela reacciona al despliegue militar estadounidense, con su ministro de Defensa afirmando que el país se prepara ante la proximidad de estas fuerzas a sus costas.

El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense.

Esta demostración de fuerza excede ampliamente cualquier necesidad en la lucha contra el narcotráfico que ha emrpendido la Administración y representa el movimiento más enérgico de Washington hasta el momento en la región en plena tensión con Venezuela y Colombia.

El despliegue forma parte del refuerzo militar de Trump en el Caribe, que incluye ocho buques de guerra adicionales, un submarino nuclear y aviones F-35.

Ante este anuncio, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca "cada día más" a las costas de la nación sudamericana.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.