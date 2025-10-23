Trump recula y cancela el despliegue de agentes federales en San Francisco en su pulso contra las ciudades demócratas

Protesta el miércoles contra la llegada de agentes federales a la Base de la Guardia Costera Alameda, en la Bahía de San Francisco. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás y canceló el anunciado despliegue de agentes federales en la ciudad de San Francisco, aseguró este jueves el alcalde de la ciudad californiana tras una llamada con el republicano.

