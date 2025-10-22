EEUU aumentará las sanciones a Rusia y levanta una restricción clave al uso de Kiev de algunos de los misiles de largo alcance

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este miércoles que el anuncio se realizará en las próximas horas.

Las claves nuevo Generado con IA EE.UU. anunciará un aumento sustancial de las sanciones a Rusia en las próximas horas. La Casa Blanca ha pospuesto indefinidamente la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin. La administración Trump ha levantado una restricción clave para el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

Por otro lado, la administración Trump levantó una restricción clave al uso por parte de Ucrania de algunos misiles de largo alcance proporcionados por aliados occidentales, según The Wall Street Journal.

