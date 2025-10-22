EEUU aumentará las sanciones a Rusia y levanta una restricción clave al uso de Kiev de algunos de los misiles de largo alcance
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este miércoles que el anuncio se realizará en las próximas horas.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.
Por otro lado, la administración Trump levantó una restricción clave al uso por parte de Ucrania de algunos misiles de largo alcance proporcionados por aliados occidentales, según The Wall Street Journal.
