Trump advierte a Netanyahu: 'No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es hora de parar'

El presidente de EEUU, Donald Trump, este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dejado claro a Benjamín Netanyahu que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania porque "ya ha sido suficiente" y ha confirmado que este jueves habló por teléfono con el primer ministro israelí.

Trump lanza esta advertencia sólo unas horas antes de que Netanyahu intervenga este viernes en la Asamblea General de la ONU.

"Aunque hable con él o no hable, que he hablado, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania", ha afirmado después de los recuentes llamamientos del ala más ultraderechista del Gobierno hebreo a extender la soberanía israelí sobre todo el territorio cisjordano.

"Ya es suficiente. Es hora de parar", ha señalado este jueves en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre lo que le dijo esta semana a líderes de países musulmanes o al presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, Trump lo ha confirmado, tajante: "No va a ocurrir".



"No, no lo permitiré. No va a ocurrir", ha insistido Trump, que tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado 10 países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

Precisamente, este viernes será el turno de Netanyahu para intervenir en el hemiciclo de la Asamblea.



Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Las amenazas desde Israel, cuyo Gobierno está liderado por Netanyahu e integrado por partidos ultraderechistas y ultranacionalistas, han ido ganando impulso ante los anuncios de varios países de reconocer el Estado palestino.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, presentó a principios de septiembre un plan para anexionar la práctica totalidad de Cisjordania, una iniciativa también respaldada por el también ultraderechista titular de la cartera de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

La Administración Civil, un departamento del Ministerio de Defensa, declaró recientemente como "terrenos estatales" una zona de 456.000 metros cuadrados adyacente a un asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania, concretamente cerca de las localidades palestinas de Yit, Tel y Faraata.



