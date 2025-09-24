La Casa Blanca insinúa un sabotaje a Trump por la escalera y la ONU responde que la paró un cámara del presidente

A pesar de la retahíla de desprecios que soltó contra la labor de la ONU, Donald Trump también incluyó en su discurso de este martes ante la asamblea general, que triplicó el tiempo permitido, dos críticas socarronas a la infraestructura del organismo: un teleprónter que no funcionaba y unas escaleras mecánicas que se pararon justo al pasar el presidente estadounidense y su mujer Melania.

Lo que parecía una anécdota sin más, como sugería la sonrisa del propio Trump y las carcajadas de su delegación, ha escalado hasta el punto de que la Administración estadounidense ha iniciado una investigación para desentrañar un posible complot que supuestamente pretendía humillar al mandatario.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue la primera en sugerir la idea del sabotaje y pidió un castigo para el responsable en un mensaje publicado en la red social X: "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato". En una entrevista con Fox News, añadió que se encargará "personalmente" de averiguar el asunto.

Trump y Melania subiendo la escalera. Kylie Cooper Reuters

Pero la realidad es más tozuda y el fallo de la escalera fue un simple error... de un miembro del equipo del propio Trump. Según la ONU, que también abrió una investigación, un cámara del séquito del presidente estadounidense subió en la misma escalera con el fin de documentar su llegada y al llegar arriba, por delante de ellos, "pudo haber activado sin darse cuenta un mecanismo de seguridad".

Dicho mecanismo, según recordó el organismo en un comunicado, está diseñado "para evitar que personas u objetos se vean atrapados accidentalmente y arrastrados por el engranaje" en movimiento.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su mujer Melania en el momento en el que se para la escalera mecánica. Kylie Cooper Reuters

Las prolijas explicaciones técnicas de la nota no son habituales, pero se emiten en un contexto en el que Trump y su Administración se muestran cada vez más críticos, en lo general y en lo particular, con el funcionamiento de Naciones Unidas. Su Gobierno ha retirado a EEUU del Consejo de Derechos Humanos y ha recortado en cientos de millones la ayuda a la agencia que proporciona en 150 países acceso a una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y niñas, entre otras medidas.

La insistencia de la Casa Blanca en investigar este suceso se produce a la estela de una información del diario británico The Times publicada el pasado domingo y que recogía que el personal de la ONU había bromeado sobre la posibilidad de desconectar una escalera mecánica cuando subiera Trump para decirle luego "que se han quedado sin dinero" y que tiene que subir a pie, en relación a los recortes.

Durante su intervención en la asamblea, Trump se quejó del funcionamiento del teleprónter diciendo que no funcionaba y agregó que "solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas", provocando las risas de algunos de los líderes mundiales presentes.

Posteriormente, Trump se refirió al tema de las escaleras en broma y dijo "todo lo que tuve de Naciones Unidas fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio", y agregó: "Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído (...) ambos estamos en buena forma" sentenció entre risas.