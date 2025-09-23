Un jurado declara culpable de intento de asesinato de Trump al detenido con un arma cerca del lugar donde jugaba al golf

Ryan W. Routh , el hombre declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre del año pasado cuando jugaba al golf. Reuters

Un jurado declararó este martes a Ryan W. Routh, el detenido con un arma cerca del campo de golf de Donald Trump en Florida en septiembre del año pasado, culpable de intentar acabar con la vida del entonces candidato presidencial republicano. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

Consideró probado que el hombre, de 59 años, pretendió asesinar al ahora presidente estadounidense apuntando con un rifle a través de una valla mientras jugaba al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Routh huyó sin disparar un tiro tras ser descubierto por un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que patrullaba el campo delante de Trump vio a Routh y el rifle y abrió fuego, según el testimonio de varios testigos en el caso.

"Este complot fue cuidadosamente elaborado y mortalmente serio", señaló el fiscal John Shipley al comienzo del juicio , y agregó que sin la intervención del agente del Servicio Secreto, "Donald Trump no estaría vivo".

Los fiscales alegaron que Routh llegó al sur de Florida aproximadamente un mes antes del incidente del 15 de septiembre de 2024, se alojó en una parada de camiones y rastreó los movimientos y la agenda de Trump .

Supuestamente, Routh llevaba seis teléfonos móviles y usó nombres falsos para ocultar su identidad.

Estuvo al acecho durante casi 10 horas el día del incidente, ocultándose entre unos arbustos espesos con vistas al green del sexto hoyo, según la fiscalía.

Los investigadores en el lugar encontraron un rifle tipo SKS, dos bolsas con placas metálicas similares a las utilizadas en chalecos antibalas y una pequeña cámara de vídeo apuntando hacia el campo.

Proucraniano

Routh, quien recientemente vivió en Hawái, tuvo una vida errática como contratista de techos y se involucró en movimientos prodemocracia en Taiwán y Ucrania, donde viajó dos veces después de la invasión de Rusia.

Su hija Sara declaró a Reuters que inicialmente permaneció en Ucrania durante 10 meses, durmiendo en una tienda de campaña en Kiev y ayudando a reclutar voluntarios y a conseguir suministros.

Los viajes de Routh a Ucrania formaban parte de una serie de grandes gestos para ayudar a personas que consideraba vulnerables o indefensas, planes que a menudo se topaban con obstáculos prácticos. "Estaban a punto de librar una guerra. No tenían nada con qué luchar", dijo Sara Routh. "Él sentía que podía marcar la diferencia".

Violencia política en EEUU

El juicio en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida, tuvo lugar tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, que volvió a poner el aumento de la violencia política en EEUU en el centro del debate nacional.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato, incluido uno que lo hirió en la oreja, durante la campaña presidencial del año pasado que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca.

Los demócratas también han sido blanco reciente de violencia política. En abril, un pirómano irrumpió en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y le prendió fuego mientras la familia se encontraba dentro.

En junio, un hombre armado, haciéndose pasar por policía en Minnesota , asesinó a la legisladora estatal Melissa Hortman y a su esposo, y disparó al senador estatal John Hoffman y a su esposa. Routh, quien se declaró inocente de todos los cargos, optó por despedir a sus abogados y defenderse en el juicio.