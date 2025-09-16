La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el detenido por el asesinato de Charlie Kirk

La Fiscalía de Utah ha pedido este martes la pena de muerte para Tyler Robinson, el detenido por el asesinato del activista Charlie Kirk.

Tyler Robinson, de 22 años, está acusado de disparar un solo tiro con un rifle desde una azotea que atravesó el cuello de Kirk el miércoles pasado en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

El fiscal de distrito del condado de Utah, Jeffrey Gray, aseguró en una conferencia de prensa que su oficina había presentado siete cargos contra Robinson en total, incluyendo obstrucción de la justicia por desechar pruebas y manipulación de testigos para obligar directamente a su compañero de habitación a borrar textos.

Gray dijo que había tomado la decisión de solicitar la pena de muerte "de manera independiente, basándose únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del delito".

El asesinato, captado en videos que se volvieron virales en Internet, provocó denuncias de violencia política en todo el espectro ideológico, pero también desató una ola de preocupación porque desate nuevos derramamientos de sangre.

Las autoridades no han identificado públicamente el motivo del asesinato, aunque la esposa de Kirk y otros partidarios se apresuraron a considerarlo un mártir de su causa.

Kirk, de 31 años, cofundador y líder del movimiento estudiantil conservador Turning Point USA y un aliado clave del presidente Donald Trump, estaba hablando en un evento al que asistieron 3.000 personas cuando fue asesinado a tiros.

El sospechoso, un estudiante de tercer año de una carrera de electricidad en una escuela técnica estatal, escapó aprovechando la confusión que siguió al tiroteo.

Fue arrestado el jueves por la noche en la casa de sus padres, a unos 420 kilómetros al suroeste de la escena del crimen, después de que familiares y un amigo de la familia alertaran a las autoridades de que Robinson se había implicado en el tiroteo, según el gobernador Spencer Cox.