El FBI detiene a un hombre que se cuela con bata de laboratorio en la escena del crimen donde murió Kirk para obtener fotos

Imágenes de Russell Kim Kennington detenido por el FBI en la escena del crimen. X

Un hombre vestido con una bata de laboratorio fue arrestado este jueves en Utah tras infiltrarse en el escenario del asesinato de Charlie Kirk para tomarse una selfie y fotografiar el lugar de los hechos.

Según la policía, Russell Kim Kennington, de 38 años, cruzó dos cintas amarillas de seguridad en el campus de la Utah Valley University (UVU) antes de ser interceptado por los agentes, quienes hallaron en su teléfono imágenes del área del crimen y de los investigadores.

“Recordando la escena”

Kennington, que no es sospechoso del asesinato del activista conservador, declaró a los oficiales que estaba “recordando y filmando la escena”, según cuenta The New York Post.

Aseguró haber entrado “siguiendo las sombras” para evitar ser detectado y “no perturbar” la investigación.

Pese a estas explicaciones, cuando los agentes le pidieron identificarse, intentó huir y fue detenido tras una breve persecución.

Asesinato de Kirk

El incidente ocurrió mientras el campus permanecía acordonado por el asesinato de Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre durante un acto de su gira American Comeback Tour.

El fundador de Turning Point USA se encontraba en medio de una sesión de preguntas y respuestas ante unas 3.000 personas cuando un francotirador, apostado en el edificio Losee Center a unos 200 metros, abrió fuego y lo mató de un disparo.

Cargos por obstrucción

Las autoridades informaron que Kennington fue ingresado en la cárcel del condado de Utah y enfrenta cargos por obstrucción de la justicia -un delito grave de segundo grado- y allanamiento, un delito menor.

La policía no ha revelado cuál podría ser la relación del detenido con el activista ni si tenía algún motivo político.

Francotirador prófugo

Mientras tanto, el autor material del asesinato continúa prófugo. El FBI difundió nuevas imágenes que muestran al presunto tirador saltando desde el tejado donde instaló su puesto de francotirador, en una audaz huida tras el ataque.

La identidad del asesino sigue sin confirmarse y las autoridades mantienen un operativo a gran escala para localizarlo.

Funeral y conmoción

La muerte de Kirk, uno de los rostros más mediáticos de la derecha estadounidense, ha generado una intensa conmoción política y social.

El vicepresidente JD Vance coordinó el traslado del cuerpo a Arizona a bordo del Air Force 2, acompañando a la viuda del activista, Erika Frantzve, y a sus dos hijos.

Frantzve agradeció públicamente el apoyo recibido durante el velatorio y el trayecto aéreo, que fue cubierto por medios nacionales.

Alarma de seguridad

El caso ha alimentado el clima de tensión en un país polarizado, donde los ataques contra figuras políticas despiertan temores de escalada.

La infiltración de Kennington, aun sin vínculo directo con el asesinato, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en escenas del crimen de alto perfil.

La policía de Utah investiga cómo pudo burlar la vigilancia y llegar hasta el corazón del dispositivo forense para inmortalizarse en una selfie.