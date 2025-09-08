La Corte Suprema de EEUU cede ante Trump y vuelve a permitir las redadas y detenciones a inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pronuncia un discurso ante la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca en el Museo de la Biblia, en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de septiembre de 2025. Reuters

La Corte Suprema de EEUU ha cedido este lunes nuevamente ante el presidente Donald Trump, avalando su postura contra la inmigración y permitiendo que el magnate pueda enviar a los agentes federales al sur de California para llevar a cabo redadas y detenciones de personas migrantes que posteriormente podrían ser deportadas.

El tribunal ha concedido una solicitud del Departamento de Justicia para suspender la orden de una jueza federal que prohibía temporalmente a los agentes detener indiscriminadamente a personas sin "sospecha razonable" de que se encuentran en el país ilegalmente, basándose en su raza, etnia, apariencia o acento.

La jueza determinó que las acciones de la Administración Trump probablemente violaron los derechos civiles recogidos en una enmienda de la Constitución estadounidense que protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables.

Desde entonces, la orden de la jueza se aplicaba a la jurisdicción de su tribunal, que abarca gran parte del sur de California. Ahora, esta sentencia queda revocada tras una "breve orden" del Tribunal Supremo estadounidense.

El juez conservador Brett Kavanaugh ha alegado que "la etnicidad aparente por sí sola no puede generar una sospecha razonable", pero puede ser un "'factor relevante' cuando se considera junto con otros factores salientes".

Según la agencia Reuters, se ha emitido "sin explicación alguna", una forma habitual de gestionar asuntos de emergencia, pero que ha generado confusión en tribunales inferiores y críticas de algunos de los propios jueces.

Por su parte, los tres jueces liberales del más alto órgano jurídico estadounidense han discrepado sobre esta decisión: "Se pierden nuestras libertades constitucionales", señalan.

Tropas en Los Ángeles

Las redadas antimigratorias, en concreto las que se llevaron a cabo este verano en Los Ángeles, generaron pánico en la comunidad extranjera. Era la antesala de un incremento exponencial de las deportaciones de personas indocumentadas.

El pasado junio, las redadas derivaron en grandes protestas en las que los ciudadanos se acabaron enfrentando a los agentes civiles tras denunciar tácticas agresivas contra ellos.

Entonces, Trump envió tropas de la Guardia Nacional y marines estadounidenses a Los Ángeles haciendo un uso extraordinario de la fuerza militar dentro de Estados Unidos para apoyar las operaciones de la policía civil.

Los funcionarios locales y el gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata, cuestionaron el despliegue de tropas, calificándolo de ilegal. Alegaron que estas acciones eran innecesarias y solo servían para inflamar las tensiones.

A pesar de estas quejas y de la orden de la jueza federal, la Corte Suprema -con una mayoría conservadora- ha respaldado a Trump en la mayoría de estos casos, convirtiéndose en un colchón de seguridad para aprobar leyes controvertidas en materia de inmigración o economía, como los aranceles.

En otras ocasiones, la Corte Suprema ha permitido al republicano deportar a migrantes sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar.