Trump reaparece en público para desmentir los rumores sobre su estado de salud tras una semana desaparecido

Donald Trump, durante la rueda de prensa de este martes desde el Despacho Oval. Brian Snyder Reuters

Donald Trump llevaba varios días sin realizar apariciones públicas. Una ausencia del todo inusual que rompió con su estrategia diaria de inundar de contenido los medios de comunicación.

La falta de actividades en la agenda del inquilino de la Casa Blanca desencadenó un alud de rumores sobre su estado de salud. Rumores que habían comenzado a circular en redes sociales una semana antes a causa de la hinchazón en sus tobillos y el hematoma que cubría su mano derecha, visible a pesar de los cosméticos.

Por eso, la comparecencia que el presidente de Estados Unidos había programado para este martes generó tanta expectación.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había adelantado que Trump iba a realizar "un emocionante anuncio relacionado con el Departamento de Defensa".

Con casi una hora de retraso sobre la hora dispuesta, las 14.00 hora local (20.00 horas en la España peninsular), el mandatario estadounidense reapareció desde el Despacho Oval, escoltado por un nutrido grupo de personas entre las que figuraban el vicepresidente J.D. Vance y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El pretexto, como había adelantado Leavitt, era comentar en el habitual tono triunfal el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos de Colorado a Alabama. Un cambio de sede que revierte la decisión del expresidente Joe Biden de mantener la ubicación de la unidad encargada de supervisar las operaciones militares en el espacio y la defensa de los satélites.

Los representantes políticos de Colorado sostienen, por un lado, que mover el Comando Espacial socava la seguridad nacional; por otro, que la unidad pierde buena parte de sus trabajadores civiles y contratistas, reacios a la mudanza.

De todos modos, el foco de la rueda de prensa se abrió a otros asuntos como el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago —el mismo día en el que un juez federal de San Francisco había determinado que el despliegue de tropas de junio en Los Ángeles violó la ley— con la excusa de aplacar la criminalidad, la lacra de los tiroteos en las escuelas tras la masacre reciente en Mineápolis, el estado de la economía y los rumores sobre su estado de salud.

—¿Cómo se enteró el fin de semana de que estaba muerto? —le preguntó en tono sarcástico Peter Docey, de Fox News.

—No, en realidad he estado muy activo durante el fin de semana, no había escuchado esa [versión], que es bastante grave. —respondió Trump.

Detalle de la mano de Trump durante la rueda de prensa de este martes desde el Despacho Oval. Brian Snyder Reuters

El presidente, que despachó los rumores tachándolos de "fake news", comentó que había escuchado a gente "preocupada" sobre su estado de salud, pero ninguna especulación sobre su fallecimiento. "Sabía que decían cosas como: '¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasa?'".

También sacó a colación su entrevista del pasado viernes con el Daily Caller, el digital fundado por el comentarista ultraconservador Tucker Carlson, así como sus "numerosas" apariciones públicas de la semana pasada.

"La semana pasada di numerosas ruedas de prensa, todas con éxito. Salieron muy bien, igual que esto está saliendo muy bien. Y luego no di ninguna durante dos días, y dijeron: 'Algo le debe pasar'. Biden no las dio durante meses", remató.

Antes de comparecer desde el Despacho Oval, Trump había asegurado en el programa del comentarista conservador Scott Jennings que no estaba "demasiado preocupado" por la alianza cada vez más estrecha entre China y Rusia, cuyos líderes se han reunido por partida doble en cuestión de tres días.

Aunque sí reconoció sentirse "muy decepcionado" con Vladímir Putin ante la evidente falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania. Durante la comparecencia, le preguntaron si había hablado estos últimos días con su homólogo ruso. "Sí, no quiero... He aprendido cosas que serán muy interesantes, creo que en los próximos días lo descubrirán", respondió en tono evasivo.