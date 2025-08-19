Trump le pide a Putin que sea "bueno", reconoce que "quizá no quiera un acuerdo" y descarta desplegar a la OTAN en Ucrania

El presidente Donald Trump ha concedido una entrevista a su cadena televisiva de confianza, Fox News, para comentar los avances sobre Ucrania tras recibir el viernes al ruso Vladímir Putin en Alaska y el lunes a una delegación europea encabezada por Volodímir Zelenski. Las preguntas abordaron las dudas más importantes que dejan los encuentros. Especialmente, si Rusia tendrá que ceder algo para llegar a un acuerdo y qué garantías de seguridad se ofrecerá a Ucrania.

La prensa norteamericana publica que Trump puso sobre la mesa el envío de tropas a las zonas controladas por Kyiv como método de disuasión. En Fox News, el republicano descarta que los europeos deban contar con las suyas: "Doy mi palabra de que no será así". En cualquier caso, ha afirmado, queda por ver que Putin esté por la labor de negociar. Desea que sea "bueno" y lo haga. "Creo que Putin está cansado. Creo que todos lo están, pero nunca se sabe".

Y ha añadido: "En las próximas semanas sabremos qué ocurre con el presidente Putin… Es posible que no quiera pactar". ¿Y si no lo hace? Putin se enfrentaría a "una situación complicada", ha respondido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.