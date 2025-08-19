EEUU despliega tres destructores en Venezuela y Maduro responde movilizando a 4,5 millones de milicianos

La tensión entre los Gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro sigue in crescendo. La Administración del presidente estadounidense ha aprobado desplegar tres destructores de la Armada equipados con el sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis como parte de la lucha contra los carteles de droga latinoamericanos. Según informa la agencia Reuters, los buques llegarán a su objetivo en las próximas horas.

Maduro ha respondido a las últimas amenazas de Washington -Trump ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura- desplegando a 4,5 millones de milicianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo el país. Este lunes señaló que el movimiento forma parte de "un plan de paz", pero prometiendo que Caracas "defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestros territorios" de "un imperio en decadencia".

Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles. Los destructores enviados a la zona son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Las fuentes citadas por Reuters indican que el plan militar de Trump para poner freno al narcotráfico incluye el uso de aviones espía P-8 y al menos un submarino de guerra. Los medios navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos.

La Administración Trump ha designado al cartel mexicano de Sinaloa y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, al tiempo que intensificaba la aplicación de medidas migratorias contra presuntos pandilleros.

El Ejército estadounidense ha incrementado en las últimas fechas su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar información de inteligencia y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades. Según reveló The New Yortk Times a principios de este mes, la Casa Blanca ha instruido en secreto al Pentágono para utilizar la fuerza del Ejército en las zonas donde operan ciertos cárteles de la droga latinoamericanos

Tras el anuncio del despliegue de los destructores, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

El pasado miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien su Administración tilda de líder de un "cartel narcoterrorista".

Maduro ya fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En concreto, Washington apunta que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.