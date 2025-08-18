Trump presiona a Zelenski diciendo que puede acabar la guerra "casi de inmediato" si renuncia a Crimea y a la OTAN

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el de EEUU, Donald Trump, durante la bronca que tuvieron en su reunión en la Casa Blanca. Reuters

Donald Trump traslada la presión a Volodímir Zelenski antes de su cara a cara en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos publicó este domingo un mensaje en su plataforma Truth Social en el que asegura que su homólogo ucraniano puede acabar la guerra con Rusia "casi de inmediato" si descarta recuperar Crimea y la entrada en la OTAN. Nada ha dicho, sin embargo, sobre las exigencias de Vladímir Putin de que Kiev entregue el territorio del Dombás.

"El presidente Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando", expresó Trump de forma directa, pocas horas antes de que el mandatario ucraniano, acompañado de varios líderes europeos, incluidos el británico Keir Starmer, el alemán Friedrich Merz y el francés Emmanuel Macron, se sienten a negociar tras la reunión del republicano y Putin en Alaska.

"Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania", exigió el mandatario estadounidense, finalizando su publicación asegurando que "algunas cosas nunca cambian".

Trump también aludió a la jornada de reuniones con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un "gran día en la Casa Blanca", que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un "honor para Estados Unidos".

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska, el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Se espera que en las reuniones de este lunes en la Casa Blanca los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Ya aterrizado en Washington, Zelenski ha reiterado que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder del Kremlin para lanzar un nuevo ataque

"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Dombás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", ha expresado en un mensaje publicado en la red social X.

Tampoco, según Zelenski, debe repetirse la situación de 1994 cuando Ucrania recibió una serie de garantías de seguridad -a cambio de entregar sus armas atómicas- que no funcionaron. "Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia", dijo el presidente ucraniano.

Estatus de seguridad

El enviado especial de EEUU para Ucrania, Steve Witkoff, afirmó este domingo ante los medios que Putin aceptó durante el encuentro con Trump una condición para el acuerdo de paz con Ucrania que pasaría por establecer garantías de seguridad "sólidas" para los ucranianos.

Witkoff hizo una similitud entre esas medidas y el artículo 5 de la OTAN, que establece el derecho a la legítima defensa colectiva frente a un ataque armado contra uno o varios de los países que forman parte de esta organización.

El presidente Trump recibió por todo lo alto a Vladímir Putin en Estados Unidos. Kevin Lamarque Reuters

La protección que Putin estaría dispuesto a aceptar para Ucrania vendría "directamente de los Estados Unidos", así como de "otros países europeos", según Witkoff, aunque no ha especificado qué Estados de la órbita europea se encargarían de la defensa de Kiev. La medida otorgaría a Ucrania cierto estatus de seguridad sin entrar de facto en la OTAN.

Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.