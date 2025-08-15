Trump advierte a Putin de que no negociará nada económico en Alaska si no acepta antes un alto el fuego en Ucrania

Donald Trump saluda antes de desplazarse en el Air Force One rumbo a Alaska para su reunión con Vladimir Putin. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, viaje a la cumbre de Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que "resolver lo peor", en referencia a la guerra en Ucrania.

"He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor", aseguró Trump en unas breves declaraciones desde el Air Force One que lo traslada a Anchorage (Alaska) para su histórica cumbre con Putin.

El presidente estadounidense reconoció que al menos espera conseguir un alto el fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario explicó que su objetivo principal es que Kiev y Moscú lleguen a un armisticio que permita avanzar hacia el fin definitivo del conflicto.

"Deseo ver un alto el fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero me gustaría que fuera hoy. Todos dicen que no puede ser hoy, pero solo digo que quiero que se detenga la matanza. Estoy en esto para detener la matanza", declaró.

La guerra en territorio ucraniano le ha pasado factura a las cuentas rusas y ha aumentado el déficit del país, algo que haría que Putin llegue a esta reunión en una posición poco ventajosa en este sentido.

Desde el Air Force One, Trump insistió en que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas.

Trump ya ha castigado a importantes socios de Moscú como India con una subida de aranceles del 50 % en represalia por la compra de crudo ruso.

Mensaje de Trump a los europeos

Trump aseguró además este viernes que los líderes europeos no dictan lo que hace, pero que estarán involucrados en las posibles negociaciones sobre una tregua en Ucrania que puedan surgir de su cumbre con Putin.

"Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que Zelenski", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

En este sentido, el republicano ha insistido en varias ocasiones que él no va a negociar en nombre de Ucrania: "Estoy aquí para hacer que se sienten a la mesa", apuntó al respecto.

Trump se reunió el pasado miércoles con líderes europeos, quienes le trasladaron al gobernante estadounidense su posición común frente a Putin.

Además de dirigentes como el alemán, Friedrich Merz, junto al que se encontraba Zelenski, también participaron en el diálogo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según explicó Emmanuel Macron, Trump les garantizó que solo Zelenski será el encargado de negociar las eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia para alcanzar la paz, una vía a la que Kiev se ha opuesto desde el primer momento.

El estadounidense ha dejado abierta la puerta a que después de la cumbre de este viernes se celebre una segunda en la que también participe el presidente ucraniano, y ha dicho que informará a sus aliados del Viejo Continente sobre el diálogo con Putin.

Así será la cumbre en Alaska

La cumbre en Alaska comenzará este viernes sobre las 11 de la mañana en Alaska, 9 de la noche hora española, cuando Trump recibirá a pie de pista a Putin a su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage.

A continuación, según el Kremlin, los líderes se reunirán primero a solas, luego mantendrán negociaciones más amplias con sus delegaciones y finalmente darán una rueda de prensa conjunta.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el encuentro entre Trump y Putin para tratar el conflicto en Ucrania podría durar “entre seis y siete horas” en total, incluyendo la reunión y la conferencia de prensa conjunta.

Trump viaja al territorio estadounidense, que fue antigua colonia rusa hasta 1867, con gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y su enviado presidencial, Steve Witkoff, que se ha encargado de negociar con Putin en Moscú.

Por su parte, el mandatario ruso llegará a la reunión junto a su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kirill Dmitriev.

Esta será la primera reunión entre líderes de EEUU y Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.