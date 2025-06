Trump pausa su programa de redadas indiscriminadas contra migrantes mientras se esperan manifestaciones masivas

La Administración Trump ha decidido cambiar su estrategia de deportación masiva de migrantes mediante una pausa de su campaña de redadas indiscriminadas contra personas indocumentadas que trabajan en ámbitos como la agricultura o el sector servicios, según informa The New York Times.

El Gobierno de EEUU suaviza así su postura antimigratoria ante su preocupación por la creciente impopularidad de estas medidas. Prueba de ello son las manifestaciones que llevan más de una semana celebrándose a lo largo de todo el país. Comenzaron en Los Ángeles y, día tras día, se extendieron a otros estados.

El ejecutivo republicano toma esta medida el día en el que se esperan manifestaciones "sin precedentes" por este motivo, según prevé el jefe de la Policía de la ciudad de Los Ángeles, Jim McDonell.

"Creo que mucho dependerá de la actividad en redes sociales para promover el evento. Hasta ahora (las convocatorias) han sido muy grandes. Así que esperamos multitudes que quizás no tengan precedentes", ha indicado McDonell en una rueda de prensa.

Cambio abrupto en la política migratoria de Trump

El Gobierno estadounidense ha ordenado a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas que pausen en gran medida las redadas y arrestos de aquellas personas indocumentadas que trabajen en la industria agrícola, en hoteles y en restaurantes.

“A partir de hoy, suspenda todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la ley en lugares de trabajo agrícolas (incluidas las plantas de acuicultura y empacadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, decreta el comunicado.

La instrucción de Trump indica a los agentes que no deben realizar arrestos de “colaterales no delictivos”, en referencia a personas indocumentadas de las que no se tiene constancia de haber cometido ningún delito.

La nueva postura podría estar motivada por las consecuencias que está teniendo la política antimigratoria de Trump en la microeconomía del país, ya que está perjudicando a industrias y sectores en los que no quiere perder productividad.

“Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”, dijo el magnate en sus redes sociales.

Sin embargo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha asegurado que la cartera seguirá "trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales".



Manifestaciones "sin precedentes" durante

Los Ángeles, ciudad que cuenta con una de las mayores poblaciones de personas extranjeras del país, encara su noveno día de protestas en repulsa a las redadas arbitrarias y detenciones a personas indocumentadas.



Trump tomó la polémica decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar las protestas, una decisión criticada por las autoridades locales -que consideran que la situación estaba controlada y que solo buscó elevar la tensión- y bloqueada por un juez federal esta semana, aunque el decreto ha quedado en suspenso tras el fallo de una corte de apelaciones.

Este sábado, el magnate celebra un gran desfile militar por las calles de Washington DC. Mientras tanto, la policía de Los Ángeles avisa de una nueva manifestación "sin precedentes", aunque no ha dado una cifra exacta de cuántas personas se esperan.

El jefe de la Policía de la ciudad de Los Ángeles asegura que sus agentes están “totalmente preparados” y que los oficiales se centrarían en equilibrar la necesidad de “proteger la seguridad pública y al mismo tiempo salvaguardar el derecho de cada individuo a protestar pacíficamente”.

Allí, los marines continúan custodiando un edificio federal. El propio McDonnell ha criticado el despliegue de tropas y afirmó que su presencia supone un "importante desafío logístico y operativo" para las fuerzas del orden locales.