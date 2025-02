Trump señala a Zelenski como obstáculo para la paz: le acusa de "no celebrar elecciones" y de tener "una aprobación del 4%"

Donald Trump ha emprendido un sorprendente giro de 180º en la política exterior de Estados Unidos. Si la reunión celebrada este martes en Riad puso de manifiesto las intenciones del mandatario republicano de estar dispuesto a abandonar a los aliados tradicionales de Washington para hacer causa común con la Rusia de Vladímir Putin, Trump pretende edulcorar este volantazo alterando el foco de responsabilidad sobre la guerra de Ucrania y señalando a Volodímir Zelenski. Una acusación que sale de la boca de un presidente estadounidense y que parecía imposible de imaginar. Pero nada resulta inverosímil en la nueva Administración.

Tras dejar a Ucrania —y a sus aliados de la UE y la OTAN— sin sitio en la mesa en las primeras negociaciones de paz iniciadas con Moscú para poner fin a un sangriento conflicto que está a punto de iniciar su cuarto año, Trump acusó falsamente al presidente ucraniano de ser el responsable del comienzo de las hostilidades. También dejó entrever que su figura es un obstáculo para alcanzar un alto al fuego que prometió que lograría en su primer día en la Casa Blanca.

En unas declaraciones a los periodistas desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump culpabilizó a los dirigentes ucranianos del estallido de la guerra por no ceder los territorios del Donetsk y el Donbás que reclamaba Rusia y sugirió que por esa razón no merecen tener un sitio en las conversaciones de paz recién programadas. "Nunca debieron haberla iniciado", sentenció el presidente estadounidense, olvidando que fue Putin quien lanzó una invasión militar a gran escala del país vecino en febrero de 2022. "Pudieron haber alcanzado un acuerdo".

Zelenski, este martes en Ankara reunido con Erdogan. Cagla Gurdogan Reuters

En su intervención, añadió: "Ucrania tiene un liderazgo que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber sucedido". También vertió unas ácidas críticas hacia Zelenski, aunque sin nombrarlo, por repteir este martes que Kiev no aceptará un acuerdo que no tenga en cuenta sus demandas. "Hoy escuché: 'Oh, no hemos sido invitados'. Bueno, llevas ahí tres años. Deberías haber terminado [la guerra] después de tres años".

Las declaraciones de Trump incrementan los temores de que sea capaz de ratificar un acuerdo que beneficie a su amigo Putin, a quien parece decidido a rescatar de su aislamiento internacional. También chocan con lo que prometió su secretario de Estado, Marco Rubio, al término de la cumbre celebrada en Arabia Saudí: la guerra deberá tener una paz "aceptable" para ambos bandos, que "todas las partes tienen que hacer concesiones" y que la UE deberá participar en las conversaciones "en algún momento".

El ataque de Trump a Zelenski se cimentó en una idea repetida por la propaganda rusa: el presidente ucraniano carece de legitimidad porque su mandato se terminó el pasado abril —la Constitución de Kiev no permite convocar a sus ciudadanos a las urnas bajo la ley marcial—. "No hemos tenido elecciones en Ucrania", lamentó el mandatario republicano. Además, afirmó que el índice de aprobación de Zelenski se encuentra en el "4%" —las últimas encuestan mostraban una caída en su respaldo público, pero no a niveles tan bajos— y que su país "ha sido destruido en mil pedazos".

Trump apuntó que para que la opinión de Kiev se tenga en cuenta en las conversaciones sobre su destino, deben convocarse unos comicios: "Quieren un lugar en la mesa: ¿no debería el pueblo de Ucrania tener voz y voto?". Aunque sus palabras suenen con los mismos acordes que las que se lanzan desde Moscú, el presidente estadounidense afirmó que "esto no es una cuestión de Rusia, es algo que viene de mí".

Participantes de la reunión celebrada entre EEUU y Rusia en Riad. Reuters

Preguntado sobre la posibilidad de crear una misión europea de paz para garantizar la seguridad de Ucrania, un tema que ha generado un profundo debate en el Viejo Continente, Trump no pondrá reparos. "Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor. Si quieren hacer eso, creo que estaría bien", dijo, calificando el proyecto iniciado por el premier Keir Starmer de "gesto hermoso", aunque descartó proporcionar militares estadounidenses para integrar dicha fuerza. Moscú adviritó este martes de que si Europa manda soldados a Kiev supondrá una "escalada" en el conflicto.

Por el momento, los movimientos de Trump y su equipo para poner fin a la guerra de Ucrania parecen más bien una lista de deseos del Kremlin. Antes incluso de la reunión de Riad, desde EEUU se deslizó que Rusia conservaría todo el territorio ucraniano obtenido por la fuerza —con un coste enorme en vidas humanas— y que mucho menos se permitiría el ingreso de Kiev en la OTAN. ¿Le pedirá algo más a Putin que deje de bombardear ciudades ucranianas para firmar un acuerdo de paz?