Trump acuerda con Putin que sus equipos inicien sin demora las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania

Donald Trump tiene prisa por llegar, tal y como prometió en campaña, a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de EEUU ha anunciado este miércoles que ha acordado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que sus respectivos equipos inicien inmediatamente las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que acabe con un conflicto que dura ya tres años.

En una conversación telefónica de una hora y media de duración, la primera desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca, ambos acordaron reunirse e incluso Putin invitó a Trump a Moscú.

"También hemos acordado que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato, y comenzaremos llamando al presidente Zelenski para informarle de la conversación, algo que haré ahora mismo", informó Trump en una publicación en Truth Social, su plataforma de redes sociales. Una llamada con Zelenski que se produjo a continuación de la de Putin, según confirmó el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana, Dmitró Litvin.

La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, y el enviado especial, Steve Witkoff.

"Millones de personas han muerto en una guerra que no habría ocurrido si hubiera sido presidente, pero sucedió, así que debe terminar. No deberían perderse más vidas", afirmó Trump, quien dijo estar convencido de que estas negociaciones "serán exitosas".

Según desveló el Kremlin, Trump abogó en la conversación por un pronto alto el fuego y la solución negociada al conflicto. "Putin recordó que es necesario eliminar las causas iniciales del conflicto y acordó con Trump que es posible lograr una solución a largo plazo por medio de negociaciones de paz", indicó Peskov. Además, según el portavoz del Kremlin, Putin "apoyó una de las principales tesis de Trump de que ha llegado el momento de que nuestros países trabajen juntos".

El presidente estadounidense aprovechó para agradecer a Putin "su tiempo y esfuerzo" en la llamada, así como la reciente liberación de Marc Fogel, un profesor estadounidense detenido en Rusia desde agosto de 2021, a quien Trump recibió anoche en la Casa Blanca.

Ambos también conversaron sobre el conflicto palestino-israelí, el programa nuclear de Irán y las relaciones económicas bilaterales entre Rusia y EEUU, según la Presidencia rusa.

EEUU no ve "realistas" los objetivos de Ucrania

Esta llamada telefónica llega tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, revelara de manera clara y contundente el enfoque de la nueva administración estadounidense ante la guerra por la invasión rusa.

El nuevo jefe de la OTAN señaló que no es “realista” que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia empezó a ocupar sus territorios, ni que pueda ingresar en la OTAN como resultado de un acuerdo de paz. También descartó que como parte de cualquier garantía de seguridad para un eventual acuerdo EEUU despliegue tropas en Ucrania.

También, este martes, el presidente ucraniano, en una entrevista con The Guardian, se mostró abierto a un "intercambio directo" de territorios con Rusia si Trump logra llevar a ambos países a la mesa de negociación para poner fin a la guerra. En concreto, Zelenski señaló que, si se diera el caso, estaría dispuesto a renunciar a las tierras que Kiev mantiene en la región rusa de Kursk desde el lanzamiento de una ofensiva sorpresa allí hace seis meses.

"Intercambiaremos un territorio por otro", dijo Zelenski, si bien admitió que no sabe qué parte de las tierras ocupadas por Rusia pediría Ucrania a cambio: "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad".

La intención de Trump de llegar a un acuerdo a toda costa para poner fin a la guerra ha despertado el temor entre los más escépticos de que implique obligar a Kiev a ceder a las demandas maximalistas de Putin.