Trump y Musk acuerdan cerrar una de las agencias de EEUU clave de ayuda exterior: "Es una organización criminal"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes que ha sido designado como director interino de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), hasta ahora una agencia independiente. El anuncio, que Rubio hizo desde El Salvador, llega el mismo día en el que el magnate Elon Musk había dicho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aceptado desmantelar la agencia, se había ordenado a sus empleados trabajar en remoto y las oficinas habían sido precintadas.

En una conversación en X, el también CEO de Tesla y SpaceX, habló sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el equipo de ejecutores en el que Trump le puso al frente para reduicir el gasto de la administración. En el marco de esta charla, Musk confirmó que el Gobierno de Trump está trabajando para cerrar la Usaid porque "no tiene reparación".

"Al investigar la Usaid, se hizo evidente que lo que tenemos aquí no es una manzana con un gusano en ella, sino que en realidad tenemos una bola de gusanos", dijo Musk en X, su red social. "Si tienes una manzana con un gusano, puedes sacar el gusano. Si tienes toda una bola de gusanos, es inútil. La Usaid es una bola de gusanos. No hay manzana. Y cuando no hay manzana, necesitas deshacerte de todo", añadió.

En un tuit, el magnate calificó a la Usaid de "organización criminal". En su cuenta de X también escribió lo siguiente: "¿Sabías que Usaid, usando tus dólares de impuestos, financió la investigación de armas biológicas, incluida la COVID-19, que mató a millones de personas?".

Mientras tanto, se ordenó a la mayoría de los 10.000 empleados con los que cuenta Usaid que no se presentaran en la sede de la agencia en Washington este lunes y que trabajaran de forma remota, según una copia de un correo electrónico al personal al que tuvo acceso Reuters. "Pronto se darán más instrucciones", señalaba la nota.

Estados Unidos es el mayor donante individual del mundo. En el año fiscal 2023, Estados Unidos desembolsó 72.000 millones de dólares en asistencia en todo el mundo para todo tipo de cuestiones, desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso al agua potable, los tratamientos contra el VIH/SIDA, la seguridad energética y la lucha contra la corrupción. En 2024, proporcionó el 42% de toda la ayuda humanitaria registrada por las Naciones Unidas.

Trump ha ordenado la congelación de la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense como parte de su política de "Estados Unidos primero", lo que está ya teniendo efectos en todo el mundo.

Los hospitales de campaña en los campos de refugiados tailandeses, la limpieza de minas terrestres en zonas de guerra y los medicamentos para tratar a millones de personas que padecen enfermedades como el VIH están entre los programas en riesgo de ser eliminados.

La Usaid está al frente de la cooperación internacional y humanitaria del Gobierno de Estados Unidos, aunque en ocasiones se ha visto inmersa en la financiación de proyectos que buscan desestabilizar gobiernos.

En 2014, por ejemplo, con Barack Obama en la Casa Blanca, se supo que la Usaid había financiado un programa clandestino que enviaba jóvenes latinoamericanos a Cuba con el pretexto de participar en programas cívicos y salud, pero que en realidad tenían la misión de provocar un cambio político en la isla.