La victoria de Trump en las elecciones de EEUU le pone a salvo de ser condenado por injerencia electoral

"Si no fuera porque Trump ha ganado las elecciones y su regreso a la presidencia es inminente, la oficina del fiscal especial considera que hay pruebas suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio", señala el informe de Jack Smith, el fiscal especial que acusó al presidente electo Donald J. Trump de intentar aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020.

El documento final, al que ha tenido acceso el diario The New York Times, se ha publicado durante la madrugada del martes y considera que las pruebas para condenar a Trump serían determinantes en un juicio si no fuera porque su victoria en las elecciones de 2024 hace imposible que la acusación continúe.

"La opinión del departamento es que la Constitución prohíbe que siga adelante la acusación y el procesamiento de un presidente electo. Y esa decisión es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, de la solidez de las pruebas del Gobierno o de los méritos de la acusación, que esta oficina respalda plenamente", señala el escrito de Smith.

