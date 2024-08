Trump trata de dividir a los demócratas antes de su Convención: "Biden odia a Harris porque lo derrocó"

Donald Trump aseguró este sábado que el presidente estadounidense Joe Biden "odia" a la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris porque ésta "lo derrocó" para poder postularse a las elecciones del próximo 5 de noviembre, tratando de dividir a los demócratas antes del arranque de su Convención Nacional este lunes.

"Joe Biden la odia (a Kamala Harris), ¿vale? La odia. No importa si me salgo del 'teleprompter' por un segundo. La odia porque provocó su derrocamiento. Gasté 100 millones de dólares en hacer campaña contra Biden. Si no hubiera debatido con él, seguiría presentándose", subrayó Trump en un evento con simpatizantes en Wilkes-Barre (Pensilvania).

El magnate llenó un recinto con una capacidad para 8.000 personas en esta ciudad de unos 45.000 habitantes dentro de un estado, Pensilvania, que será crucial para las aspiraciones presidenciales del propio Trump y de Kamala Harris.

Según una media de 24 encuestas actualizada por el medio político The Hill, ahora Harris cuenta con un 48,2 % de los apoyos en Pensilvania, mientras que Trump recibe un 47,4 % en este 'estado bisagra' donde sufrió un atentado el mes pasado.

Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, también viajarán este domingo a Pensilvania, conscientes de su importancia electoral, antes de que comience la Convención Nacional Demócrata que se celebrará desde el lunes al jueves en Chicago (Illinois).

"Harris es la persona de izquierda más radical que jamás se haya postulado para un cargo público. Será más fácil de vencer que Biden porque él no sé si se cree todo lo que hace, pero ella es una verdadera radical de izquierdas", continuó Trump.

Se trata de la séptima visita de Trump a Pensilvania este año y al menos la quinta vez que da un mitin en Wilkes-Barre desde 2016.

Críticas a ABC

Por otro lado, el candidato republicano a la Casa Blanca arremetió este sábado contra ABC, la cadena estadounidense donde debatirá contra Kamala Harris el 10 de septiembre, calificando a los trabajadores del canal como "personas horribles".

"Para mí, ABC es peor que CBS y peor que CNN (...) Yo la llamo 'ABC, noticias falsas y malas'... Son tan malos. Son tan deshonestos. En mi opinión, muy deshonestos. Creo que son los peores y sé de lo que hablo porque veo cómo me tratan. Son personas horribles", aseguró Trump en el mitin en Wilkes-Barre.

El magnate se prodigó largo y tendido contra la que es una de las compañías comerciales de radio y televisión más importantes de EE.UU., creada en 1943, ahora propiedad del imperio Disney.

"Esa es la casa de George Stephanopoulos", antiguo asesor y jefe de Comunicación del Partido Demócrata, así como ahora corresponsal en Washington para ABC News, dijo Trump de forma peyorativa.

"Un tipo desagradable que trabaja en una cadena que entrevista a Biden y le preguntan qué sabor de helado le gusta más y conmigo entran en temas de los que a nadie le gustaría hablar", continuó el exmandatario en referencia al periodista.

"Aún así", señaló Trump, "acepté" el debate en ABC News, "aunque ellos no vayan a presentarse en el que propuse en Fox News", el 4 de septiembre.

Además de ABC, Trump descalificó el trabajo de periodistas de otras cadenas como CBS, CNN o del periódico The New York Times. De este último censuró que "sacan en portada siempre lo que hacen Kamala Harris y su encantador marido".

El expresidente propuso hace una semana tres 'cara a cara' con Harris los días 4, 10 y 25 de septiembre y que se desarrollaran en diferentes cadenas, Fox, ABC y NBC, en lugar de solo el de ABC; el único debate confirmado hasta el momento.

El debate de ABC se desarrollará el martes 10 de septiembre a las 21:00 horas en el National Constitution Center de Filadelfia (Pensilvania).