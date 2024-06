Biden se reunirá hoy con su familia en Camp David para hablar de su futuro político, según la NBC

El presidente de EEUU Joe Biden y la primera dama Jill Biden descienden del Air Force One en Burlington County (New Jersey). Reuters

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección en las elecciones de noviembre, Joe Biden, mantendrá este domingo una conversación con su familia sobre el futuro de su campaña en la residencia de Camp David, informó este sábado la cadena NBC citando a cinco fuentes conocedoras del encuentro.

La desastrosa actuación de Biden, titubeante y ronco, en el debate del jueves con su rival Donald Trump ha hecho saltar las alarmas en el seno del Partido Demócrata, donde muchos creen que el presidente debería renunciar a la carrera presidencial y echarse a un lado.

Incluso el diario The New York Times pidió este viernes en un duro editorial que se retirara: "El mayor servicio público que puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

Ajeno a las críticas y a las voces que piden un reemplazo al frente de la candidatura demócrata, Biden reafirmó el viernes su voluntad de medirse en las urnas contra Trump. "Sé que no soy un hombre joven, es evidente. No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", afirmó en un multitudinario mitin en Carolina del Norte.

Pese a ello, la NBC ha informado que Biden mantendrá este domingo una reunión con su familia en Camp David, donde el presidente permaneció los seis días previos al debate del jueves contra el candidato republicano.

Una de las fuentes citadas por NBC afirmó que este encuentro en Camp David, donde Biden planea encontrarse con algunos de sus nietos, no será una reunión familiar formal para discutir su futuro político. "Se espera que cualquier discusión sobre la campaña sea informal o secundaria", precisó la fuente a NBC. "Nadie se sentará para una discusión formal o determinante", subrayó esa fuente.

Desde la Casa Blanca se ha quitado hierro a esta reunión y recuerda que ya había anunciado antes del cara a cara presidencial que Biden tenía previsto pasar el domingo en Camp David y quedarse allí hasta el martes. "No hay nada más que eso", insistió uno de los funcionarios que habló el sábado con los periodistas que viajan con el presidente.

De momento, pese al pánico en las filas el Partido Demócrata, algunas de las figuras más importantes han mostrado públicamente su apoyo a Biden. Así tanto el expresidente Barack Obama como Hillary Clinton respaldaron el viernes en las redes sociales al candidato demócrata.

Otros líderes del Congreso como el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, su antecesora, Nancy Pelosi, y el influyente legislador afroamericano de Carolina del Sur, Jim Clyburn, han apoyado también públicamente a Biden, aunque, según NBC, en privado han expresado preocupación sobre su viabilidad como candidato.