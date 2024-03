El veto a TikTok en EEUU se vuelve un debate sobre la guerra en Gaza: ¿es la app un arma propalestina?

La guerra en Gaza se ha colado en el plan del Congreso de Estados Unidos de prohibir TikTok, y el debate sobre la posible injerencia del Gobierno chino a través de la aplicación se ha extendido a las posibles repercusiones que la red social pueda estar teniendo en el apoyo de la juventud a Palestina. Varias voces proisraelíes alertan de que la plataforma, propiedad de la empresa china ByteDance, pueda estar promoviendo contenidos propalestinos y "antisemitas" desde que Israel empezara la invasión en Gaza tras los ataques de Hamás el 7 de octubre.

Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó por la abrumadora mayoría de 352 votos a favor y 65 en contra de un proyecto de ley que daría ByteDance seis meses para desprenderse de los activos estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos, o enfrentarse a una prohibición. Ahora, la pelota está en el tejado del Senado. A ocho meses de las elecciones presidenciales, Joe Biden ha afirmado que firmará el proyecto de ley, y la Casa Blanca presiona a la cámara alta del Congreso para tomar "medidas rápidas".

Para Biden y la mayoría de congresistas, TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional de EEUU debido a la posibilidad de que el Gobierno chino acceda a los datos de los usuarios. Pero hay debate más allá de la seguridad ciudadana. En una columna para la revista Time titulada "Por qué hay que vender o prohibir TikTok antes de las elecciones de 2024", el empresario de big data Anthony Goldbloom argumentaba este mes que TikTok magnifica la difusión de vídeos en apoyo a Gaza en comparación con otras plataformas.

En la plataforma, los mensajes en solidaridad con el pueblo de Gaza multiplican aquellos en apoyo a Israel. Apabullantemente. Del 15 al 22 de diciembre, el artículo observa que 14 hashtags como #freepalestine, #savegaza o #endtheoccupation reunieron 159,6 millones de visitas, frente a la almohadilla más popular en apoyo al Estado sionista —#istandwithisrael—, que sólo consiguió dos millones de interacciones. Con esta cifra, que para Goldbloom no refleja la realidad de la opinión pública estadounidense, el autor justifica que China utiliza la red social más popular en Occidente como una herramienta política, por lo que habría que "vender o prohibir" TikTok antes de las elecciones.

Para la izquierda y grupos propalestinos, los mismos datos que compartía Goldbloom la semana pasada son reflejo de un nivel de concienciación con el que tanto el Gobierno como la mayoría de la oposición republicana quieren acabar. Según el Pew Research Institute, que el 32% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años se informa a través de TikTok. Que la 'Ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros' (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) se esté votando justo cuando se perfila un Biden contra Trump en las presidenciales de noviembre hace sospechar a muchos que el Congreso quiera evitar que una red social posiblemente cooptada por China juegue un papel durante la campaña.

Gráfico elaborado por la revista Time sobre el éxito en TikTok de los principales hashtags sobre Israel y Hamás. Time

El uso habitual de TikTok, en particular, está correlacionado con las críticas a Israel, según una encuesta del New York Times realizada en diciembre. Pese a las críticas, la empresa afirma que ese fenómeno se ha producido de forma orgánica, no porque manipulara intencionadamente su algoritmo. "Millones de personas de regiones como Oriente Medio y el Sudeste Asiático representan una proporción significativa de las visualizaciones de los hashtags. Por tanto, hay más contenidos con #freepalestine y #standwithpalestine y más visualizaciones en general", respondió TikTok en un comunicado de noviembre a las acusaciones, especialmente del Partido Republicano.

Desde el 7 de octubre, la plataforma trata de mostrar que el algoritmo de recomendación no "toma partido" y cuenta con rigurosas medidas para evitar manipulaciones: "Por ejemplo, el hashtag #standwithIsrael puede estar asociado a menos vídeos que #freePalestine, pero tiene un 68% más de visualizaciones por vídeo en EEUU, lo que significa que más gente ve el contenido. Además, algunos hashtags son más recientes (por ejemplo, #standwithIsrael), mientras que otros están más consolidados (por ejemplo, #freePalestine). La gran mayoría (9 de cada 10) de los vídeos con la etiqueta #standwithIsrael se publicaron en los últimos 30 días en Estados Unidos. Es de esperar que haya una diferencia de visionados y publicaciones. De hecho, el año pasado TikTok eliminó el 100% de los contenidos antisemitas o de negación del Holocausto denunciados a través de nuestro Canal de Socios Comunitarios".

TikTok ya se había visto en estas

La empresa ByteDance, con sus dos sedes fuera de China —Singapur y Los Ángeles—, está compuesta más o menos por un 60% inversores americanos. Sin embargo, el otro activo principal, Douyin —la hermana china de TikTok, con logo y funcionalidades idénticas— mantiene fuertes vínculos con el Partido Comunista Chino (PCC) de Xi Jinping.

ByteDance se convirtió en un objetivo prominente del gobierno estadounidense durante la administración Trump, que emitió órdenes ejecutivas en 2020 que exigían a ByteDance vender los activos estadounidenses de TikTok o enfrentarse a ser prohibidos en el país. Las órdenes fueron bloqueadas por tribunales federales. Pekín, que se opuso a la orden ejecutiva de Trump, revisó en ese momento una lista de tecnologías que necesitarían la aprobación del Gobierno chino antes de ser exportadas. Los expertos dijeron que el algoritmo de recomendación de TikTok entraría en la lista.

La votación de la ley para prohibir TikTok ha reavivado desaveniencias entre Washington y Pekín. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, pronosticó este viernes que ambos países seguirán siendo "rivales sistémicos" durante la próxima década dadas sus diferencias ideológicas y su competición tecnológica.

Además, la aplicación de ByteDance ha tomado cartas en el asunto y pretende interferir en la política estadounidense a través de sus usuarios. Este viernes también, Reuters ha informado de que TikTok mostró una notificación a algunos usuarios instándoles a llamar a sus senadores y pedirles que voten no a un proyecto de ley que prohibiría la popular aplicación de vídeos cortos si no se desprende de la empresa tecnológica china ByteDance. "Dile a tu senador lo importante que es TikTok para ti. Pídeles que voten no a la prohibición de TikTok. Ahora, si el Senado vota, el futuro de la creatividad y las comunidades que amas en TikTok podría ser cerrado", decía el aviso, que permitía a los usuarios introducir su código postal para localizar el número de teléfono de su senador.

TikTok envió una alerta similar a los usuarios antes de la votación en la Cámara, advirtiendo de que "el Gobierno te quitará la comunidad que tú y millones de estadounidenses amáis". Los legisladores se quejaron de que sus oficinas estaban inundadas de llamadas de usuarios de TikTok que se oponían a la legislación. La alerta de TikTok del viernes aparecía cuando algunas personas abrían la aplicación, y también aparecía cuando los usuarios buscaban "TikTok ban" ('prohibición de TikTok').

Un nuevo comprador

El jueves se hizo público el interés de un inversor estadounidense de adquirir TikTok. El posible comprador es Steven Mnuchin, antiguo secretario del Tesoro y abiertamente proisraelí. En declaraciones al programa "Squawk Box" de la CNBC, Mnuchin dijo el jueves que cree que TikTok debería venderse. "Esto debería ser propiedad de empresas estadounidenses. No habría forma de que los chinos permitan que una empresa estadounidense sea propietaria de algo así en China", dijo. En enero, Mnuchin dijo en una visita a Tel Aviv que era momento de que las empresas americanas "inviertan en Israel", según el Jerusalem Post.