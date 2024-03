El Congreso de EEUU aprueba prohibir el uso de TikTok en el país si la china ByteDance no vende la red social

TikTok está hoy un paso más cerca de su prohibición en Estados Unidos si no cambia de propietarios. El Congreso estadounidense ha aprobado este miércoles con una abrumadora mayoría un proyecto de ley que contempla prohibir el uso de la red social en el país si sus dueños, la empresa china ByteDance, no venden la plataforma.

Según recogen medios estadounidenses como The New York Times, el proyecto de ley ha sido respaldado con 352 votos a favor y 65 en contra después que haya contado con el apoyo de congresistas tanto demócratas como republicanos, y pese a que Donald J. Trump ha considerado un error esta propuesta.

El proyecto de ley, que la semana pasada ya fue aprobado por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por unanimidad, tendrá que ser ahora firmado por el presidente de EEUU, Joe Biden, que ha anunciado su intención de refrendarlo.

No obstante, para que el proyecto de ley pueda salir adelante tiene que ser aprobado también por el Senado de Estados Unidos. Y no parece que eso vaya a ser fácil, ya que varios senadores se han mostrado en contrata de esta medida y Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York y líder de la mayoría, no se ha comprometido a someterlo a votación.

TikTok, que tiene alrededor de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, ha estado en el punto de mira de los políticos estadounidenses desde 2020 al considerar las relaciones entre ByteDance y el Gobierno chino suponen una amenaza para la seguridad del país.

Logo de TikTok en un móvil con el de su matriz ByteDance de fondo.

La decisión de elevar las presiones contra TikTok llega a pocos meses de que tengan lugar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según los medios norteamericanos, el cerco a la red social intensifica el enfrentamiento entre Pekín y Washington por el control de tecnologías que podrían afectar a la seguridad nacional, la libertad de expresión y el sector de las redes sociales.

Bloomberg ya adelantó que la intención de TikTok es agotar todas las vías legales antes de considerar cualquier tipo de desinversión por parte de su empresa matriz si finalmente se refrendan este proyecto de ley. De hecho, fuentes cercanas aseguran que para ByteDance, la venta de la red social es el último recurso.