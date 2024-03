EEUU ayuda a Gaza con la mano izquierda mientras con la derecha apoya militarmente a Israel

Cuando acaban de cumplirse 5 meses del ataque de Hamás a Israel que provocó una invasión sobre Gaza que ha dejado decenas de miles de muertos, parece que el conflicto entra en una nueva fase. Occidente viene intensificando su presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que evite la muerte indiscriminada de gazatíes. Y, sin embargo, la ayuda militar al Estado judío sigue llegando.

Así lo ha denunciado Michael Fakhri, un especialista de Naciones Unidas, quien ha criticado la asistencia militar adicional que EEUU proporcionará a Israel por valor de 17.600 millones de dólares. "Eso es más que una alianza. Eso es un matrimonio... Es casi incomprensible", señaló.

Fakhri, profesor de derecho canadiense-libanés, considera que el anuncio y lanzamiento de ayuda humanitaria por parte del mismo país que asiste al Ejército israelí es simplemente una "actuación para tratar de llegar a una audiencia nacional con elecciones (presidenciales estadounidenses) a la vuelta de la esquina".

"Es la única interpretación racional coherente porque, desde una perspectiva humanitaria, desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva de derechos humanos, [el envío de ayuda humanitaria en estas circunstancias] es absurdo de una manera oscura y cínica", agregó el especialista enviado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por ello, reclamó a la comunidad internacional que acuda a "mecanismos legales" como el embargo de armas o las sanciones económicas a Israel para evitar que dicho estado continúe con la invasión de Gaza y la muerte de civiles.

Fakhri, un jurista y académico canadiense, incidió en que el embargo de armas y el castigo económico fueron cruciales "para terminar con el régimen del Apartheid en Sudáfrica o con el fascismo en Portugal, de modo que tenemos precedentes históricos que demuestran que esto funcionaría".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, Fakhri ha señalado que los envíos de ayuda humanitaria lanzándolos en paracaídas, como lleva haciendo EEUU desde el pasado fin de semana, "harán muy poco para aliviar la malnutrición, y no harán nada para ralentizar la hambruna".

Una mujer palestina desplazada hasta Rafah Reuters

Además, acusó a Israel de destruir el sistema alimentario de Gaza como parte de una "campaña de hambre". "Lo que Israel decidió tras ese fallo -el de la Corte Internacional de Justicia que le exigía garantizar el acceso humanitario- fue negar ayuda humanitaria. Si comparamos, la ayuda que entró a Gaza en febrero fue la mitad con respecto a enero, cuando incluso no se hablaba de hambruna", sostuvo en una rueda de prensa en un aparte de su intervención en el Consejo de Derechos Humanos.

Ayuda 'mortal'

Dentro de los dramas humanitarios causados por la guerra, se producen situaciones especialmente llamativas y lamentables. En el lanzamiento de ayuda por vía aérea que ha acometido la comunidad internacional en las últimas horas, cinco personas murieron y varias resultaron heridas en Gaza.

"Hubo cinco mártires y varios heridos como resultado de que aviones civiles arrojaran ayuda incorrectamente, que cayó sobre las cabezas y las casas de ciudadanos al noroeste de la ciudad de Gaza esta tarde", indicó un comunicado el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Francia son algunos de los primeros países que recurrieron a esta fórmula, a la que EEUU se unió hace una semana, y desde entonces ha llevado a cabo cuatro lanzamientos -en cooperación con Jordania- que superan en total las 100.000 raciones de comida.

Uno de los lanzamientos de ayuda humanitaria desde el aire por parte de Jordania Reuters

En cinco meses de guerra, han muerto más de 30.800 palestinos en la Franja, donde el hambre también ha comenzado a cobrarse vidas, al menos de una veintena de personas en el norte.

Puerto temporal y corredor marítimo

Pocas semanas después del ataque de Hamás y de que Israel comenzase su invasión de la Franja de Gaza, los países occidentales comenzaron a clamar contra el avance del ejército de Netanyahu, con bombardeos masivos a barrios enteros y hospitales. Las críticas del resto del mundo se han ido intensificando, así como las presiones de los aliados de Israel. Pero todo ello ha sido infrutuoso.

Así que parece que Occidente ha decidido cambiar su estrategia y pasar de las palabras a los hechos. Si bien no se van a embarcar en una operación militar para proteger a los palestinos, sí han dado pasos hacia la ayuda directa a la población gazatí.

Por una parte, EEUU comenzó hace días el lanzamiento de ayudas aéreas ya mencionadas. Joe Biden lo mencionó en su discurso del jueves sobre el estado de la Unión, donde también criticó a Israel, señalando que "tiene una responsabilidad fundamental en proteger a los civiles inocentes en Gaza". "Más de 30.000 palestinos han muerto. La mayoría de ellos no son de Hamás", remarcó.

Además, el presidente estadounidense anunció que había dado luz verde a una misión de emergencia "para establecer un puerto temporal en el Mediterráneo en la costa de Gaza que pueda recibir grandes barcos que lleven comida, agua, medicinas y refugios temporales. No habrá botas estadounidenses sobre el terreno", subrayó.

"Pero Israel debe también hacer su parte. Israel debe permitir que entre más ayuda en Gaza y asegurarse de que los trabajadores humanitarios no estén en el fuego cruzado. (...) La única solución real es una solución de dos estados (...). No hay otro camino que garantice la seguridad y la democracia de Israel. No hay otro camino que garantice que los palestinos puedan vivir con paz y dignidad. No hay otro camino que garantice la paz entre Israel y sus vecinos árabes, incluyendo Arabia Saudí", sentenció.

Joe Biden, durante el discurso sobre el estado de la Unión Reuters

Por su parte, la Unión Europea también se ha puesto manos a la obra a intentar paliar el hambre que atenaza la Franja. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes que el corredor marítimo con ayuda internacional para la Franja de Gaza empezará a funcionar este sábado o domingo, aunque se realizó un primer viaje piloto saliendo de Chipre el mismo viernes.

"Estamos muy cerca de la apertura del corredor, esperemos que este sábado, este domingo, y me alegra mucho ver que hoy se pondrá en marcha una primera operación piloto", dijo la mandataria comunitaria en una declaración ante la prensa en Larnaca (Chipre) junto con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulidis.

Según informa Reuters, la ayuda se embarcará en Chipre, donde los oficiales israelíes la supervisarán como si fuera en su frontera terrestre, para evitar que llegue a Gaza nada que pueda tener uso militar. De ahí se embarcará al puerto flotante estadounidense en la costa de Gaza, que estará unido a tierra por una calzada temporal.

Aunque no se ha dado fecha, parece que la construcción del puerto estadounidense tardará varias semanas en planearse y ejecutarse, aunque mientras tanto la UE prevé mandar ayuda desde Chipre.

También el Reino Unido anunció que se unirá a EEUU y otros aliados en la creación del corredor marítimo a fin de transportar ayuda directamente a Gaza, indicó el ahora ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron.