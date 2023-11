Los "no me acuerdo" de Ivanka: la hija de Trump deja sin responder las preguntas de la Fiscalía

La hija de Donald Trump, Ivanka Trump, ha testificado este miércoles en Nueva York en el juicio civil por fraude que amenaza el imperio empresarial del expresidente estadounidense. En su comparecencia, ha asegurado que no recordaba detalles de las operaciones inmobiliarias en las que trabajó en la empresa de su padre.

Ivanka ha recurrido a la táctica de sus hermanos Donald Trump Jr y Eric Trump, que testificaron la semana pasada: tratar de distanciarse de los cuestionables métodos de valoración que ya han sido declarados fraudulentos por el juez que supervisa el juicio. La hija del expresidente, sí ha reconocido en el estrado que algunas de las estimaciones de campos de golf, torres de oficinas y otros activos de la empresa de su padre eran inexactas.

La demanda de la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, acusa a Trump y a las empresas de su familia de manipular el valor de los activos inmobiliarios para engañar a prestamistas y aseguradoras y embellecer la reputación del magnate como empresario de éxito.

[Trump testifica en el juicio a su imperio inmobiliario: "Es una guerra política, una caza de brujas"]

A diferencia de sus hermanos y su padre, Ivanka Trump no está acusada en el caso. Como alta ejecutiva de la Organización Trump entre 2011 y 2017, Ivanka dijo que se centró en la reurbanización del campo de golf Doral en Florida y la propiedad Old Post Office en Washington.

El enigma del patrimonio de Trump

En el juicio, se le mostró un correo electrónico de 2011 en el que reconocía que un requisito del prestamista Deutsche Bank de que su padre mantuviera un patrimonio neto de al menos 3.000 millones de dólares era un problema, pero animó a los funcionarios de la empresa a aprobarlo de todos modos. "Queríamos conseguir un gran tipo de interés y la única forma de conseguir los ingresos/término y el capital donde queremos es garantizar el acuerdo", escribió a un abogado de la Organización Trump.

Al final, las dos partes acordaron fijar el requisito de patrimonio neto en 2.500 millones de dólares, a pesar de que el padre de la empresaria declaró tener un patrimonio neto de 4.300 millones de dólares ese año. En el estrado de los testigos, dijo que estaba a favor del acuerdo, pero no recordaba los términos concretos. "En general, me pareció que las condiciones del acuerdo con Deutsche Bank para Doral eran positivas", dijo.

También se le mostró un correo electrónico de 2011 que recibió del gobierno federal en el que se expresaba preocupación por las irregularidades en los estados financieros de Trump, ya que la empresa se proponía volver a desarrollar la Antigua Oficina de Correos, una propiedad federal. Volvió a decir que no recordaba detalles concretos. "Hubo muchos correos electrónicos, muchas conversaciones", dijo.

Ivanka Trump asiste al juicio por fraude civil de la Organización Trump, este miércoles en Nueva York. Reuters

Trump, que lidera a sus rivales para la nominación presidencial republicana de 2024 a pesar de una vorágine de problemas legales, ha negado haber malobrado y ha acusado a James y al juez Arthur Engoron de parcialidad política e "interferencia electoral". Repitió esas afirmaciones en las redes sociales a última hora del martes, diciendo que era "¡Triste!" que Ivanka se viera obligada a testificar.

Durante su desafiante y farragoso testimonio del lunes, Trump reconoció que las valoraciones de sus propiedades no siempre eran precisas, pero dijo que los errores no eran relevantes para las instituciones financieras que las utilizaban para fijar el precio de las operaciones. Donald Jr y Eric Trump testificaron la semana pasada que los documentos financieros en el centro del caso no eran su responsabilidad, aunque los correos electrónicos y otros documentos mostraron que pueden haber estado más involucrados de lo que su testimonio indicó.

Ivanka se unió a su padre durante su mandato de 2017 a 2021 en la Casa Blanca, dejando a sus hermanos a cargo de la compañía durante ese tiempo. James dijo que Ivanka, sin embargo, estuvo involucrada en la manipulación de los valores de las propiedades. "Ella intentará hoy distanciarse de la compañía, pero desafortunadamente los hechos revelarán que de hecho estuvo muy involucrada", dijo James en las escalinatas del tribunal.

Sigue los temas que te interesan