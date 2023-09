EEUU permitirá que casi 500.000 inmigrantes venezolanos trabajen y residan legalmente

La administración Biden anunció este miércoles al finalizar el día que permitirá a casi medio millón de venezolanos que ya están en Estados Unidos residir y trabajar de forma legal en el país durante 18 meses.

La decisión se ejecutó después de que los demócratas de Nueva York, encabezados por la gobernadora Kathy Hochul, junto al alcalde Eric Adams y los líderes del partido en el Congreso estadounidense, pidieran ayuda para mantener en buen estado su red de seguridad social.

En total, la medida afectará a unos 472.000 venezolanos que llegaron a tierras norteamericanas antes del pasado 31 de julio, según The New York Times. Esta decisión les protege del riesgo de expulsión, al menos durante el año y medio que tendrán el permiso de residencia y trabajo, y les exime de un período de espera de varios meses de solicitud de autorización de empleo.

¿Por qué han sido los demócratas de Nueva York quienes han impulsado la medida? Los compañeros de Biden neoyorquinos habían argumentado que la red de seguridad social de 'La Gran Manzana' se podría fracturar debido al 'peso' de más de 110.000 inmigrantes. Permitirles trabajar y mantenerse, argumentan los demócratas neoyorquinos, soluciona temporalmente este asunto.

El secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha afirmado que se tomó la decisión porque las condiciones en Venezuela no garantizan "un regreso seguro" de estas personas. Sin embargo, la medida anunciada este miércoles solo aplicará a los venezolanos que llegaron antes de agosto. Los que llegaron después del 31 de julio no están 'protegidos' por dicha medida y podrán ser expulsados si se descubre que no tienen una base legal para quedarse en Estados Unidos.

En una declaración conjunta, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries de Nueva York, ambos demócratas, afirmaron el miércoles que esta decisión "permitirá a los inmigrantes trabajar temporalmente, ocupar puestos de trabajo necesarios y mantener a sus familias mientras esperan una solución de asilo".

Otro líderes demócratas de otros estados también han dado su visto bueno a la decisión, elogiando la medida el mismo miércoles. El líder demócrata de Illinois han pedido ayuda por la misma razón que argumentaban los neoyorquinos e hizo referencia a la medida.

La decisión de la admnistración Biden coincidió con la visita del presidente estadounidense a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estuvo cuatro días.

