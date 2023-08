Por qué sobrevivió a los incendios la famosa casa de Hawái: así se forjó el icono de la reconstrucción

Hace unos días, el mundo miraba con tristeza y resignación a Hawái. Una región acostumbrada a ser noticia por ser un destino paradisiaco de vacaciones y escapadas copaba titulares por culpa de unos terribles incendios que dejaron zonas muy importantes de la isla completamente calcinadas. Más de 800 hectáreas fueron pasto de las llamas y cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares. El nñumero de víctimas supero el centenar.

En una de las zonas más castigadas por estos terribles incendios se encontraba una casa que se ha convertido en protagonista por un fenómeno casi paranormal. A pesar de estar en un lugar que fue arrasado por el fuego, la ciudad de Lahaina, esta vivienda no sufrió casi ningún daño. La vida murió a su alrededor y todo se tiñó de negro. Pero esta residencia consiguió aguantar en pie, sin sufrir casi ningún desperfecto y conservando el blanco impoluto de su fachada. El símbolo perfecto de la resistencia.

Como si fuera un truco de magia. O una jugada extraña del destino. El caso es que este fenómeno ha llamado mucho la atención a todos aquellos que han seguido con especial interés la catástrofe que ha arrasado buena parte de esta isla situada en el Pacífico central y que pertenece a Estados Unidos. Ahora, descubrimos el misterio de por qué esta casa ha conseguido sobrevivir a las llamas y cómo ha cambiado la vida de sus propietarios.

El misterio de la casa que superó el incendio de Hawái

"Parece que la imagen ha sido editada por Photoshop". Esta es la reacción de Trip Millikin, propietario de la casa más famosa de Hawái, cuando le muestran la imagen más viral de las últimas semanas. La instantánea desde las alturas de un cielo teñido de gris ceniza mostrando su residencia completamente intacta y el resto de su barrio completamente destrozado por el fuego ha dado la vuelta al mundo.

Lo cierto es que estremece, pero también sorprende. Parece un capricho de la fortuna. Un juego de brujería. Un acto tan inverosímil que hasta el medio Honolulu Civil Beat ha querido hablar con él para que pueda transmitir sus impresiones al haber sido protagonista involuntario de un auténtico milagro que ha dado paso a un gran misterio.

Millikin tuvo suerte doble. Por un lado, no se encontraba en su domicilio cuando se produjeron los incendios. Estaba de viaje en el estado de Massachusetts. Fue allí donde recibió la terrible noticia de que todo su barrio había sido arrasado por las llamas del terrible incendio. Aquel suceso se produjo el pasado 8 de agosto y le golpeó de manera directa.

"Me fui a dormir físicamente enfermo por el miedo del destino de mis amigos, mi barrio y mi propio hogar". No fue hasta la mañana siguiente cuando descubrió el milagro. Un vecino le envió una foto tomada desde un helicóptero en el que se podía ver toda la localidad de Lahaina, donde residía. En ella, se podían apreciar todas las casas calcinadas menos una. Era la suya.

"Estamos enormemente emocionados. Empezamos llorar", decía Trip sobre la reacción que tuvieron tanto él como su mujer al descubrir su suerte. Sin embargo, no podían sentirse en paz viendo cómo había quedado todo: "Nos sentimos muy culpables".

Cómo se salvó la casa con más historia de Hawái

Trip Millikin y su esposa fueron víctimas de una situación muy frecuente en este tipo de situaciones. Lógicamente, no podían evitar estar contentos por la suerte que habían tenido. Habían conseguido salvar su casa de un terrible incendio. Sin embargo, era este hecho, el de ser los únicos con suerte, lo que también les destrozaba por dentro.

La pareja compró esta humilde casa situada en la calle Fronten en el año 2021. Era una vivienda centenaria que se encontraba en unas condiciones bastante austeras. A pesar de ello, decidieron adquirirla y reformarla dando su toque personal: "Pasábamos en bicicleta al lado de la casa y hablábamos sobre arreglar el techo hundido o la pintura descascarada. Era una auténtica pesadilla, pero vimos el potencial".

Cuando se decidieron a dar el paso, siempre juntos, iniciaron una exhaustiva reforma que duró nada más y nada menos que dos años. Sin embargo, en ese proceso, tuvieron una visión futurista que ahora da respuesta a este misterio. En su reforma emplearon materiales de primera calidad para prevenir casi cualquier tipo de desgracia. Una idea que, al parecer, nadie más tuvo y que ahora les ha salvado.

Una de las decisiones que tomaron, y que a la larga ha sido clave, fue eliminar las plantas que rodeaban la parcela donde estaba situada la casa por piedras de río. Fueron precisamente estas unidades sólidas las que consiguieron bloquear las llamas para que no llegaran hasta la casa. Por ello, el incendio no se propagó en este recinto: "No tener ningún combustible en el metro y medio que rodea la casa es extremadamente importante".

Esta radical reforma permitió a Trip y a su mujer salvar su residencia. De hecho, las cenizas y los escombros en llamas de otras casas cercanas casi no llegaron hasta la suya, ya que solo se quemaron unas pequeñas porciones de césped y se levantó una parte de la pintura de la pared.

El sentimiento de culpabilidad que Millikin y su pareja han sentido desde que consiguieron salir indemnes de la tragedia se ha transformado en un gesto muy positivo: ayudarán a la comunidad vecinal de su localidad a reparar los desperfectos.

Ya ha declarado que cuando pueda regresar a Lahaina establecerá en la famosa casa un centro comunitario para ayudar a todo aquel que necesita reconstruir su hogar. "Reconstruyamos esto juntos, esta casa se convertirá en nuestra base". Una casa milagro que será símbolo del resurgir de Hawái tras la tragedia.

