Walt Nauta, el asistente fiel de Trump imputado por ayudarle a sacar los documentos de Mar-a-Lago

Walt Nauta, anteriormente un recadero poco conocido de Donald Trump encargado de traerle Diet Coke, ahora se ha convertido en una figura destacada que enfrenta seis cargos criminales con posibles penas de hasta 90 años de prisión. Está acusado de conspiración, declaraciones falsas y retención de documentos, todo resultado de su colaboración en el plan de Trump de esconder los documentos clasificados que poseía ilegalmente en su residencia. Aunque el expresidente ya se declaró inocente el martes, Nauta no ha podido al no tener un abogado local en ese momento.

Nauta, de 40 años y originario de la isla pacífica de Guam, comenzó su carrera en la Armada de EEUU como especialista culinario, antes de pasar al comedor militar de la Casa Blanca. Durante la presidencia de Trump, Nauta se convirtió en el ayudante personal del presidente, y asumió funciones tales como responder al botón de llamada presidencial que el mandatario usaba para pedir Diet Coke. A pesar de la naturaleza reservada que sus compañeros le atribuyen, Nauta se ganó la confianza y el aprecio de Trump rápidamente.

Después de las elecciones de 2020, en las que el republicano perdió contra Biden, Nauta acompañó al expresidente a su propiedad Mar-a-Lago, en Florida, donde trabajó como su mayordomo. Su labor consistía en acatar las órdenes de Trump, que iban de seguir suministrando refrescos a su jefe a transportar cajas de un lugar a otro.

Por hacer precisamente lo último, Nauta ahora se enfrenta a la posibilidad de pasar casi un siglo en prisión. Específicamente, la acusación recientemente desvelada apunta a Nauta como el encargado de trasladar cajas de documentos "con el fin de ocultarlas del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado". El acusado también mintió al negar la autoría de sus acciones y no desvelar a las autoridades el estado de los documentos.

Una de las denuncias más importantes en su contra son sus declaraciones falsas a agentes del FBI durante una entrevista en mayo de 2022, en la que le preguntaron sobre la ubicación y el movimiento de las cajas de Trump. Nauta afirmó no saber cómo llegaron las cajas a la residencia de Trump y respondió a la pregunta sobre su ubicación diciendo: "Desearía poder decirte. No lo sé. Honestamente, no lo sé". Esa afirmación resultó ser falsa.

La acusación a Nauta presenta mensajes de texto donde el empleado de Trump habla con un compañero sobre el traslado de las cajas desde el salón de baile de Mar-a-Lago al centro de negocios, y luego a un trastero. Además, se menciona que Nauta llevó algunos de los bultos a la residencia del expresidente para que este los revisara.

También se presentan videos de seguridad que muestran a Nauta moviendo las cajas, así como fotos de algunas de ellas caídas en el suelo. En una de estas, como se puede ver en las fotos, había un documento marcado como secreto relacionado con el programa Cinco Ojos, un acuerdo entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Foto de las cajas caídas en el suelo del trastero en Mar-a-Lago [editada por el Departamento de Justicia para ocultar el documento confidencial mostrado en la foto original]. Reuters

Otro aspecto clave de la acusación es la astucia con la que se eligió el momento para mover las cajas. Se alega que Nauta colaboró con Trump para ocultarlas justo antes de que Evan Corcoran, abogado de Trump, tuviera la oportunidad de responder a la citación de mayo y examinar el contenido de las cajas que estaban en posesión del exmandatario. Según el informe, Nauta retiró un total de 64 cajas del trastero, pero solo devolvió 30.

La acusación también destaca otro incidente en junio, donde en el mismo día en que los fiscales llegaron a Mar-a-Lago para reunirse con Corcoran y llevar el material clasificado, Nauta y otros individuos "cargaron varias de las cajas de Trump con otros artículos en aviones que llevaron a Trump y su familia hacia el norte durante el verano".

A pesar de enfrentar graves cargos, Nauta se ha negado a ir en contra de Trump. Según informes de varios medios de comunicación, los fiscales han intentado que el mayordomo coopere con ellos, pero este ha rechazado las propuestas, demostrando así su extraordinaria lealtad hacia Trump.

Muchos seguidores de Trump han elogiado la lealtad de Nauta. Incluso Trump utilizó su plataforma Truth Social para defender a Nauta, diciendo: "Están tratando de destruir su vida... Él es fuerte, valiente y un gran patriota. ¡El FBI y el Departamento de Justicia son corruptos!".

Sin embargo, otros, como Michael Cohen, exabogado de Trump, advierten que la lealtad de Nauta sólo conducirá a su ruina. Cohen, quien pasó más de 13 meses en prisión debido a los pagos que efectuó para evitar que Stormy Daniels hiciera públicos sus encuentros sexuales con Trump, dijo en una entrevista publicada por la revista Time: "La lealtad a Donald Trump es como la Primera Avenida en Manhattan: de un solo sentido".

Según AP, Cohen también ha vaticinado que "Walt sufrirá el mismo destino que el resto de nosotros, a quienes se nos ha abandonado en beneficio de Donald J. Trump" y describió a Nauta como "un seguidor más de Trump cuya vida ha sido completamente trastornada por su lealtad equivocada a un hombre que no se lo merecía".

