Musk, clave en la campaña republicana: tras admitir a Trump en Twitter, impulsa la candidatura de DeSantis

El magnate tecnológico Elon Musk se ha perfilado como un gran aliado del Partido Republicano, y desde que adquirió Twitter ha puesto la red social en bandeja para los intereses de los conservadores estadounidenses. Lo confirma la última decisión de ofrecer al gobernador de Florida, Ron DeSantis, un foro en Twitter Spaces en el que ambos presentaron la candidatura del último a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

DeSantis (44), que se presentó este miércoles ante la Comisión Electoral como candidato oficial, es el gran rival de Donald Trump (76) para representar a los republicanos el año que viene. Considerado una versión "educada" del expresidente, Ron DeSantis es en realidad igual de extremo que Trump: peleó contra el confinamiento que impuso el Gobierno federal con el covid, y su polémica ley Don't Say Gay ('No digas gay') lo ha llevado a grandes enfrentamientos con la comunidad LGTB, escuelas y empresas —entre ellas, Disney—.

El actual gobernador de Florida ha aprovechado la invitación de Elon Musk para confirmar su esperada candidatura, a la que los seguidores ya empezaban a referirse como "campaña fantasma" por no haberla confirmado hasta ahora. La reacción a 'entrar por la puerta grande' ha sido positiva —Twitter tiene 206 millones de usuarios—. Un asesor de Trump que pidió no ser identificado dijo a Reuters: "Así no tiene que interactuar con la gente y los medios no pueden hacerle preguntas".

Ron DeSantis habla en una gala del Consejo de Política Familiar de Florida el pasado 20 de mayo. Reuters

Musk sale ganando también de esta colaboración: el millionario busca apuntalar una red social que va a hacia abajo desde que él la compró (por 44.000 millones de dólares), y albergar el evento fue una oportunidad perfecta "en un momento en que la relevancia de la empresa es cada vez menor", dice The Guardian. Parece que Musk quiere dejar bien posicionada la red social del pájaro azul antes de abandonarla, ya que hace dos semanas anunció que dejará la dirección de Twitter y será sustituido por Linda Yaccarino, una directiva de la NBC.

El magnate sudafricano —pese a su implicación en la política estadounidense, Elon Musk nació en Pretoria— ha dejado claro que el acto con DeSantis no implica que respalde al candidato. Esta declaración hay que tomarla con pinzas: el dueño de Twitter ha manifestado abiertamente su desdén por los demócratas, y se ha alistado a la guerra cultural de la extrema derecha contra el progresismo. Esto se ha reflejado en la red social, que ahora "ofrece un refugio a las personas influyentes de extrema derecha y promueve sus intereses, prejuicios y teorías conspiranoicas", dice el periodista Charlie Warzel en The Atlantic.

El logotipo de Twitter y el perfil de Elon Musk. Reuters

Horas antes de la cita que se dieron DeSantis y Musk el miércoles a las 16:00, el magnate retuiteó una publicación de la cuenta Tesla Owners Silicon Valley que decía: "Twitter es la plaza del pueblo para la gente". Pero en esta plaza tiene un sitio preferente DeSantis. Parece que Musk ha entrado en la pugna entre DeSantis y Trump por la batuta de los republicanos, y a favor del primero. Mientras en ocasiones anteriores instó a votar por el expresidente, el empresario anunció en noviembre que arroparía a DeSantis.

La presentación de la candidatura del gobernador de Florida ha marcado el pistoletazo de salida de una batalla política que se librará durante los próximos meses. El argumento central de DeSantis para su candidatura será que es el único republicano que puede derrotar a Biden, después de que el demócrata ganara a Trimp en las elecciones de 2020. Musk suscribe esta idea, y en junio del año pasado dijo que DeSantis derrotaría fácilmente a Biden en las elecciones.

Twitter is the town square of the people — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 24, 2023

DeSantis convocó el mismo miércoles una reunión en Miami con sus principales patrocinadores, donde lanzarán de inmediato sus esfuerzos de recaudación de fondos. "Debemos rechazar el derrotismo que ha afectado a nuestro partido en los últimos años. Se acabó el tiempo de las excusas", dijo DeSantis en un acto en Iowa a principios de mes.

En las semanas previas a su candidatura presidencial, DeSantis ha recorrido el país, visitando estados como Iowa y New Hampshire que celebrarán las primeras contiendas de nominación. Ha presumido de su historial como gobernador de Florida, incluidas sus batallas con el Gobierno federal sobre las políticas contra la pandemia.

[Estalla la batalla entre científicos y negacionistas del clima en el Twitter de Musk: "Es el salvaje oeste"]

[Carolina del Sur copia la 'ley del latido' de Texas y prohíbe el aborto desde la 6ª semana de embarazo]

Su decisión de esperar hasta ahora para saltar al ruedo ha dado espacio a Trump, que profirió una serie de ataques que costaron a DeSantis una posición en las encuestas nacionales y frustrando a algunos aliados que podrían haber preferido que el gobernador de Florida saliera al ruedo antes, afirma Reuters.

DeSantis también quiso esperar a conseguir alguna victoria política como mandatario de su estado antes de lanzar la campaña, y eso ha hecho: en los últimos meses, ha aprobado una ley antiaborto severa, ha facilitado el transporte de armas, ha fomentado las escuelas privadas y ha eliminado la financiación de programas de diversidad en las universidades públicas, entre otras cosas.

[Ron DeSantis anunciará su candidatura a presidente de EEUU junto a Elon Musk este miércoles]

[¿Quién es Ron DeSantis, el rival más duro de Trump?]

Además, DeSantis sigue inmerso en una batalla campal con Walt Disney por las críticas de la compañía a las leyes que prohíben la enseñanza de conceptos de identidad de género en las escuelas públicas. La empresa ha presentado una demanda federal en la que acusa a DeSantis de instrumentalizar el gobierno estatal para castigar sus operaciones.

Sigue los temas que te interesan