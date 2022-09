EEUU defenderá a Taiwán si China invade la isla: las declaraciones de Joe Biden que reavivan el conflicto

Estados Unidos defenderá a Taiwán en caso de una invasión de China, ha afirmado Joe Biden en el programa '60 Minutes' de CBS News. Se trata de su declaración más explícita sobre el conflicto desde la controvertida visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en agosto.

Repreguntado, dada la contundencia de sus palabras, ha insistido en que sí, en que Washington enviaría tropas al terreno como no ha hecho en Ucrania en sintonía con el resto de socios de la OTAN.

[China aprovecha la crisis de Taiwán como ensayo para una posible invasión antes de 2035]

A Biden se le contaban hasta la fecha dos ocasiones en las que había dejado caer esto, pero sin abandonar la llamada "ambigüedad estratégica", que Pelosi a todas luces hizo saltar por los aires. Cuando parecían calmadas las aguas, esta tercera mención, muy clara, pone el foco de nuevo en este contencioso.

Minutos después de la emisión, un portavoz de la Casa Blanca ha querido rebajar la trascendencia de la entrevista asegurando que la postura sobre Taiwán "no ha cambiado". No parece haberlo logrado.

Biden ha explicado que Estados Unidos reconoce a Beijing, pero no a Taipei, lo que no significa que su país esté favoreciendo el separatismo. "No nos estamos moviendo. No estamos alentando a que sean independientes, ésa es su decisión", ha puntualizado.

"Aquellos que juegan con fuego..."

El Ministerio de Exteriores de Taiwán ha difundido un comunicado en el que agradece a Biden su "compromiso de seguridad sólido como una roca", así como que seguirá fortaleciendo su capacidad de autodefensa.

Ya el viaje de Pelosi dio lugar a los ejercicios militares de mayores proporciones que se recuedan en el estrecho de Formosa. El presidente chino, Xi Jinping, garantizó que Taiwán acabaría bajo su dominio y no descartó el uso de la fuerza.

[Así es Dong Feng, el misil balístico nuclear de China que impactaría en EEUU en 20 minutos]

El ministro de Exteriores de Xi, Wang Yi, mostró entonces su repulsa y deslizó una amenaza a Wahington si continuaba por esa línea: "Aquellos que juegan con fuego no terminarán bien y los que ofendan a China deben ser castigados".

La entrevista de CBS a Biden fue grabada la semana pasada. El presidente se encuentra este lunes en Londres para asistir al funeral de Isabel II.

