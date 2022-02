Muere la marmota Milltown Mel un día antes de su predicción en el Día de la Marmota

"A mosotros, los Wranglers, nos entristece informar que Milltown Mel cruzó recientemente el puente del arcoíris". Con esta frase, mediante un comunicado en su página oficial de Facebook, se ha anunciado el fallecimiento de la marmota que este miércoles debía predecir el final del invierno.

Tras su muerte, el mítico y tradicinal evento que se celebra en Nueva Jersey ha sido cancelado y los supersticiosos no podrán valerse de ella. La coincidencia temporal de su muerte con la fecha tan señalada y popularizada tradición por la película 'El Día de la Marmota' ha impedido su celebración.

La nota asegura que han intentado encontrar un reemplazo pero que finalmente no ha sido posible: "Teniendo en cuenta que el promedio de vida de una marmota es de unos 3 años, eso no es tan sorprendente, pero Mel nos dejó en una época difícil del año, cuando la mayoría de sus compañeras marmotas están hibernando... así que no habrá bebés disponibles para reemplazarlo hasta esta primavera. Intentamos en todas partes conseguir un suplente, ¡pero fue en vano!".

El acto, que se celebra en distintos puntos de Canadá y Estados Unidos, consiste en predecir si habrá seis semanas más de invierno o si la primavera llegará antes en función del comportamiento de la marmota. Si regresan a su madriguera al ver su sombra con un cielo despejado, el invierno durará más. En caso contrario, la nueva estación tardará menos en hacer acto de presencia.

"Además de eso, el condado actualmente no está ofreciendo en alquiler el gran escenario Showmobile debido a la pandemia, por lo que también habríamos tenido ese problema. Trabajaremos arduamente para obtener un nuevo pronosticador del clima para el próximo año, hasta entonces, consulte lo que todos los primos de Mel tienen que decir el 2 de febrero", añade el comunicado.

Sigue los temas que te interesan