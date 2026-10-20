Los independentistas fracasan en Canadá: tres de cada cuatro votantes en el referéndum de Alberta rechazan la secesión

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LO ESENCIAL Las claves Un 76 % de los votantes en el referéndum de Alberta rechaza iniciar el procedimiento de secesión de Canadá con el 61 % de los centros escrutados. El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la primera ministra provincial, Danielle Smith, celebraron el resultado como una clara apuesta por la unidad del país. Los movimientos independentistas consideran que el voto del 24 % refleja el malestar provincial y ven la consulta como un primer paso hacia sus objetivos.

Tras contabilizar los resultados del 61 % de los centros de votación de Alberta, el 76 % de los votantes de la provincia canadiense ha rechazado iniciar el proceso de secesión de Canadá, según los datos provisionales publicados este martes por el organismo público Elections Alberta.



A las 2.51 hora local de Alberta (08.51 GMT), Elections Alberta registró 1.184.018 votos a favor de que la provincia permanezca en Canadá, mientras que otros 373.053, el 24 %, apoyaron iniciar el procedimiento constitucional para celebrar un futuro referéndum vinculante sobre la independencia.



A esa hora, se habían contabilizado un total de 1.558.378 votos sobre la cuestión de la separación, con resultados comunicados por 3.329 de los 5.586 centros y áreas de votación de la provincia.

Después de que la radiotelevisión pública canadiense, CBC, proyectase la victoria del no en el referéndum del lunes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró el resultado en un comunicado publicado este martes, en el que afirmó que los habitantes de Alberta habían tomado "una decisión clara".



"Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros. Por encima de todo, los habitantes de Alberta eligieron Canadá", declaró Carney.



El primer ministro añadió que, aunque continúa el escrutinio de las diez preguntas sometidas a votación, los resultados sobre la separación permitirán a Alberta y al resto de Canadá avanzar juntos "con un propósito renovado y una gran ambición".



Carney también destacó que su Gobierno está buscando nuevos socios comerciales internacionales, acelerando grandes proyectos de infraestructura y desarrollando el potencial del país como "superpotencia energética mundial, con Alberta en su centro".



La primera ministra provincial, Danielle Smith, que convocó la consulta a pesar de las advertencias del Gobierno federal, también expresó su satisfacción por el resultado.



"¡Gracias, Alberta", escribió Smith en sus redes sociales. "Estoy muy satisfecha de ver que los resultados iniciales de Elections Alberta muestran un amplio apoyo a la permanencia en Canadá. Los ciudadanos de Alberta han votado por una Alberta más fuerte en un Canadá unido", añadió.



Por su parte, los líderes del movimiento separatista de Alberta consideraron que la votación del lunes es solo un primer paso.



Keith Wilson, líder del grupo Let Alberta Decide, declaró a los medios que, aunque los resultados todavía no son definitivos, "es justo decir que al menos una cuarta parte de los habitantes de Alberta considera que la provincia necesita recibir un mejor trato".

Jeffrey Rath, de Alberta Prosperity Project, dijo que su grupo ha aprendido "mucho" del proceso y que mantiene el objetivo de lograr la independencia de la provincia.



La consulta del lunes no planteaba directamente la independencia de Alberta, sino si el Gobierno provincial debía iniciar el procedimiento legal para convocar posteriormente un referéndum vinculante sobre su separación de Canadá.



La votación también incluía otras nueve preguntas relacionadas con inmigración, acceso a servicios públicos y competencias provinciales. Elections Alberta tiene previsto proclamar los resultados oficiales el próximo 29 de octubre.