Horas críticas en Colombia para encontrar supervivientes bajo los escombros: "Estamos a la espera de un milagro "

El sismo ha dañado gravemente viviendas, colegios, hospitales e infraestructuras críticas como aeropuertos y carreteras, dejando a miles de personas sin hogar.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia nacional y prometió ayuda económica a los afectados, mientras comunidades indígenas continúan sin servicios básicos.

Equipos de rescate trabajan contrarreloj buscando supervivientes bajo los escombros, con historias de rescates angustiosos y familias esperando noticias de sus seres queridos.

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido el oeste de Colombia, dejando al menos 254 muertos y casi mil heridos, especialmente en Pereira y Cali.

Los equipos de rescate excavaban este martes entre toneladas de escombros en el oeste de la geografía de Colombia y, cada cierto tiempo, levantaban las manos hacia arriba. Es el gesto para pedir silencio y tratar de escuchar a los posibles supervivientes atrapados bajo los edificios derrumbados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país andino.

El seísmo, el más devastador que ha sufrido Colombia en lo que va de siglo, como confirmó en las primeras horas el director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), golpeó el corazón cafetero del país y dejó a su paso bloques de viviendas, casas, colegios y centros sanitarios con graves daños, inclinados o completamente derrumbados.

Los balances procedentes de las principales ciudades afectadas situaban el martes por la mañana en 254 la cifra de fallecidos: 101 en Pereira, en pleno Eje Cafetero, y 95 en Cali, la tercera ciudad del país. En Cali, además, las autoridades contabilizaban 949 heridos, al menos 45 edificios con daños totales o parciales, 239 personas atrapadas y 86 rescatadas.

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ofreció este mismo martes un balance de víctimas alternativo. Cifró en 181 el número de fallecidos, en 2.595 el número de heridos y en 195 los desaparecidos.

Muchas comunidades indígenas de la región selvática del Chocó, en la costa del Pacífico y cerca del epicentro, continuaban este martes sin electricidad ni servicios básicos, lo que complicaba todavía más las labores de rescate y emergencia.

El terremoto ocurrió tres días después de la toma de posesión de De la Espriella, que se desplazó a las zonas afectadas y prometió ayuda económica a las personas que habían perdido sus viviendas. Su Gobierno declaró en las primeras horas la emergencia nacional para afrontar las consecuencia de la catástrofe.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, habla junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, antes de visitar zonas dañadas por el terremoto del lunes, en Manizales. Andrés Camilo Valencia Reuters

La Federación Nacional de Cafeteros trabajaba sobre el terreno junto a las familias para evaluar los daños sufridos por las explotaciones agrícolas y las infraestructuras rurales, según explicó su presidente, Germán Bahamón.

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche del lunes y durante el martes con grúas, excavadoras y sus propias manos. Formaron cadenas humanas para retirar los restos y pasarse cubos llenos de escombros mientras buscaban a quienes todavía podían seguir atrapados.

El drama de los supervivientes

En Cali, uno de los rescates más angustiosos se desarrolla en el edificio Torres del Limonar, un inmueble de cuatro plantas y 54 apartamentos que se derrumbó durante el terremoto. En su interior había 26 personas, según explicó a la agencia EFE la administradora del edificio, Gloria Estela Pérez Díaz.

Entre los desaparecidos se encuentran los padres y una sobrina del periodista colombiano Carlos Andrés Aponte Marín, que acababa de trasladarse a Bogotá para comenzar un nuevo trabajo y regresó a Cali en cuanto conoció la magnitud de la tragedia.

Su madre, Stella Marín; su padre, Carlos Aponte, y su sobrina, Ileana Giraldo Aponte, permanecen atrapados entre los escombros.

"Cuando pasa una situación de estas lo que uno espera es que al otro lado de la línea contesten. Llamé y no contestaron, vine y no me contestan aún. Sólo sé que están allá adentro", relató Carlos ante la zona acordonada, mientras esperaba noticias de sus seres queridos.

Los equipos de rescate le han transmitido que todavía puede haber personas con vida bajo los restos del edificio. "La estructura colapsó hacia el lado derecho, lo que me dicen es que el peso de las vigas los tiene atrapados", explicó.

Las cámaras térmicas de los bomberos, añadió, habían detectado señales compatibles con personas con vida en una de las habitaciones. "Muestran que en un cuarto hay tres cuerpos que aún responden a la vida y dos manchitas más pequeñas que podrían ser las mascotas, entonces estamos a la espera de un milagro", afirmó.

La administradora del inmueble señaló que siete personas habían sido rescatadas hasta el momento. "Gracias a los organismos de socorro y a la gente se han rescatado siete personas", declaró, al tiempo que insistía en que todavía mantienen la esperanza de encontrar a más vecinos con vida.

Consecuencias del terremoto en Cali, Colombia. Reuters

Familiares, vecinos y voluntarios permanecían en silencio alrededor de la zona de rescate, pendientes de cada movimiento de las máquinas y de los equipos de emergencia.

Carlos agradeció el trabajo de los profesionales, pero pidió también a quienes se habían acercado al edificio que permanecieran allí. "No solamente es tener paciencia, es sentir la gratitud con el profesionalismo de las autoridades, pero también de la gente que ha venido. Les pido que no se vayan, hasta encontrarlos en el tercer piso donde están", afirmó.

Una pesadilla

Rosa González contó cómo logró escapar de la casa de huéspedes que regentaba en Pereira junto a su marido y su bebé de diez meses. "La estructura empezó a crujir y, justo cuando salimos corriendo del edificio, se derrumbó", relató a Reuters mientras acariciaba a su gato, rescatado durante la noche.

Según explicó, de las aproximadamente veinte personas que se encontraban en el inmueble, ocho consiguieron salir con vida. Un anciano quedó atrapado en una terraza y González temía que pudiera encontrarse entre los fallecidos.

El influencer José Gallego acababa de llegar al aeropuerto de Pereira cuando se produjo el terremoto. Estaba retransmitiendo en directo y grabó el momento en que el suelo comenzó a sacudirse violentamente mientras se refugiaba bajo una mesa y partes del techo se desprendían.

"Había gente herida, sangrando, gritando y tratando de localizar a sus familias", relató. Gallego no pudo dormir y decidió permanecer en espacios abiertos ante el temor de nuevas réplicas. A primera hora del martes se habían registrado cerca de un centenar.

"Crucé la ciudad a pie; tardé dos horas y las escenas eran devastadoras", explicó. "Era como una pesadilla hecha realidad".

Miles de personas se quedaron sin hogar después de que el terremoto derribara complejos residenciales y provocara profundas grietas en otros edificios. Las familias aguardaban la evaluación de las autoridades locales para saber si podían regresar a sus viviendas.

Los refugios para perros y gatos también lanzaron llamamientos para conseguir alimentos, medicamentos y voluntarios.

Rescates entre los escombros

En Cali, los vecinos cocinaron en las calles y recuperaron todo lo que pudieron de entre las ruinas. Equipos de rescate, voluntarios y funcionarios locales se concentraron frente al destruido complejo Torres del Limonar, formado por dos torres de varias plantas en un barrio residencial arbolado.

Las multitudes rompieron en aplausos cuando los rescatistas lograron sacar con vida a una mujer de entre los escombros y trasladarla en una camilla. Otros tuvieron menos suerte. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, afirmó que la morgue de la ciudad estaba llena y que las autoridades estaban retirando más cadáveres de las calles.

El seísmo también dañó infraestructuras esenciales. Las autoridades de aviación civil cerraron seis aeropuertos —Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura— debido a los desperfectos, mientras que decenas de carreteras resultaron afectadas.

El suministro eléctrico y de agua, la atención sanitaria y las comunicaciones telefónicas seguían interrumpidos en varias zonas, especialmente en Chocó. "Los daños materiales son, por el momento, incuantificables", declaró a la televisión local la gobernadora, Nubia Córdoba.

Estados Unidos anunció este mismo martes la asignación de 15,5 millones de dólares para alojamiento de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo puso de inmediato a disposición 50 millones de dólares para apoyar la reconstrucción si el Gobierno colombiano lo solicita.

Representantes de Naciones Unidas afirmaron que trabajaban para reforzar su presencia sobre el terreno en la región cafetera y que disponían de reservas de alimentos preparadas para atender a las personas que se han quedado sin hogar.

Con las comunicaciones todavía interrumpidas en algunas de las zonas más castigadas, las autoridades advirtieron de que pueden pasar varios días antes de conocer la verdadera dimensión de los daños y establecer el balance definitivo de víctimas.