Milei insulta a Lula en el acto de lanzamiento de la candidatura del hijo de Bolsonaro y abre una crisis diplomática con Brasil

La campaña electoral en Brasil está marcada por tensiones políticas, acusaciones de fraude electoral y la intervención de figuras internacionales como Donald Trump.

Las encuestas previas a las elecciones brasileñas otorgan una ventaja de 8 puntos a Lula sobre Flávio Bolsonaro, con la aprobación del presidente en su mejor nivel desde 2024.

El Gobierno brasileño reaccionó llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires y autoridades de Brasil criticaron duramente a Milei por sus declaraciones.

Javier Milei insultó al presidente Lula da Silva y a un juez del Supremo durante el acto de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, generando una crisis diplomática con Brasil.

La campaña electoral brasileña comienza con polémica. El presidente argentino, Javier Milei, participó este sábado en la convención del Partido Liberal (PL), invitado por su candidato Flávio Bolsonaro. En un encendido discurso llamó "presidiario" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en su día por el caso de la operación 'Lava Jato'. El Tribunal Supremo anuló la sentencia más tarde por defectos procesales.

Milei también insultó al juez del Supremo Alexandre de Moraes llamándole "basura calva". De Moraes instruyó los procesos judiciales que condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y padre del candidato Flávio Bolsonaro, a 27 años de cárcel por su participación en el golpe de Estado de 2023.

La campaña electoral brasileña comenzará oficialmente el 16 de agosto, aunque ya se están dando los primeros movimientos. Las encuestas dan una ventaja de un 8% al Partido de los Trabajadores (PT) del actual presidente.

La noticia de la participación de Milei apoyando al candidato Bolsonaro tenía preocupadas a las autoridades brasileñas por el impacto mediático que, sin duda, iba a provocar. El propio juez de Moraes prohibió las visitas al expresidente, quien se encuentra en prisión preventiva domiciliaria por motivos de salud.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, pero no me dejaron", declaró Milei este domingo a su regreso a Buenos Aires.

La reacción oficial del Gobierno brasileño ya se ha producido. Fuentes próximas al ministerio de Exteriores declararon que este lunes se ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Ladrón. Presidiario. Basura calva.



Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil.



Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes… pic.twitter.com/7YA3HIqfwK — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026

También se ha pronunciado el titular de la Corte Suprema, Edson Fachin, quien ha calificado de "irrespetuosos" los comentarios del mandatario argentino. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva dijo del mandatario argentino que "no está a la altura del cargo que ocupa". Milei había calificado a los correligionarios del partido de Lula de "zurdos de mierda".

El medio argentino Clarín destaca en su portada que el ministro de Economía de Lula llamó "payaso" al presidente argentino tras conocerse los comentarios lanzados desde el congreso de los 'liberales'.

Entre las filas argentinas, llama la atención la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista y progresista Axel Kicillof. "Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país", denunció en la red X. "La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones", concluyó.

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional.



Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 26, 2026

Lula aventaja a Bolsonaro

La primera vuelta de las elecciones se celebrará el 4 de octubre. En el más que probable caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, habrá que ir a una segunda ronda el 25 del mismo mes. Las encuestas muestran que la ventaja de Lula sobre Flávio sigue creciendo mes a mes y ya alcanza el 8%.

Un estudio de la consultora demográfica Pesquisa Genial/Quaest publicado este miércoles por el diario O Globo, refleja que la intención de voto a favor del presidente habría llegado a un 45%, mientras que el hijo del expresidente se quedaría en un 37%.

El sondeo de Quaest muestra que el índice de desaprobación de Lula ha caído del 53% al 50 % en el último mes, mientras que el de su rival, Bolsonaro, subió al 57%. La diferencia entre ambos ha dado un vuelco desde abril: entonces, el presidente era el más desaprobado (55%), seguido por el senador (52%).

Los datos reflejan que la intención de voto también ha cambiado desde abril, cuando el candidato de la ultraderecha mostraba un 42% frente a un 40% del presidente. Desde entonces, Lula da Silva ha recuperado posiciones y la distancia a su favor se agranda con el paso de los meses.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aclamado a la salida de una ceremonia en el Instituto de Salud Pública en Brasilia. Ricardo Moraes. Reuters.

Una investigación sobre el nivel de aprobación del Gobierno realizada por la misma consultora muestra que la percepción del Ejecutivo está en su mejor momento desde diciembre de 2024. Su punto más bajo lo alcanzó en julio de 2025, cuando un 53% de la población desaprobaba su gestión.

En los resultados publicados en julio, el índice de aprobación es del 48%, frente a un 47% de desaprobación. Es la primera vez en 20 meses que la diferencia es positiva. Sin embargo, los datos reflejan una grieta demográfica relevante entre los jóvenes de 16 a 34 años.

El estancamiento económico, la inseguridad y la corrupción son los aspectos que más preocupan a este grupo de población que todavía desconfía del Gobierno. Es un desequilibrio importante en su base electoral a menos de tres meses de los comicios.

"Lo que estamos mostrando es que la aprobación del gobierno ha ido mejorando consecutivamente", afirmó a La Tercera Felipe Nunes, director de la consultora Quaest. El hecho de que sea un crecimiento sostenido se explica por las medidas introducidas por el Ejecutivo de Lula en los últimos meses.

Para Nunes, tres factores explican la mejora de la aceptación del Gobierno: el programa 'Desenrola 2.0' que permite a los brasileños renegociar sus deudas con los bancos, la decisión de poner fin a la semana laboral de seis días en algunos sectores y la ampliación de la base exenta del impuesto sobre la renta.

Estas tres medidas tienen un impacto directo y tangible en la economía y en la vida de los ciudadanos. Son bien acogidas por una amplia mayoría de la población y recuerdan el programa Bolsa Familia que implantó Lula en su primer mandato, con el que consiguió reducir la pobreza a la mitad en menos de una década.

El candidato del Partido Liberal, el senador Flávio Bolsonaro, en un acto en São Paulo en junio. Alexandre Meneghini. Reuters.

Cuarto mandato con 81 años

La oposición utilizará la edad de Lula como punto crítico de su campaña. Desde el Partido Liberal lo catalogan como el "Biden brasileño" y recordarán al electorado que en los últimos 10 años ha pasado por el quirófano media docena de veces: cáncer de garganta, un carcinoma en el cuero cabelludo, prótesis de cadera y una hemorragia intracraneal, entre otras intervenciones.

El candidato de la derecha declaró que "Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil". "Es como si estuviéramos en un avión sin piloto", aseguró.

Es un tema que obsesiona al presidente. Quiere demostrar al país que está en forma para continuar la tarea de transformación que inició en 2003, cuando arrancó su primer período de Gobierno. "Tengo la energía de un hombre de 30 años", dijo a sus colaboradores cuando decidió afrontar su cuarto mandato. Las redes han divulgado un vídeo que lo muestra haciendo sus ejercicios matutinos en el gimnasio.

#CirculaEnRedes 📲 Se viraliza video de Lula da Silva realizando rutina de gimnasio a sus 80 años 🏋️♂️



La primera dama de Brasil compartió en su cuenta de Instagram una grabación donde se observa al mandatario, de 80 años, realizando ejercicios de fuerza. El clip captó la… pic.twitter.com/vXHMqRQRL9 — xevt - xhvt (@xevtfm) April 15, 2026

Bolsonaro también agitará el fantasma del fraude con el que su padre incitó a las masas a ocupar el Parlamento de Brasilia el 8 de enero de 2023. En aquella ocasión, el PT de Lula, ganó las elecciones en segunda vuelta con un estrechísimo margen de menos del 2%. La reacción de Jair Bolsonaro fue imitar a su amigo, el presidente Donald Trump: invocó el fraude y promovió la toma del poder por sus simpatizantes.

Flávio reunió a diplomáticos de 42 países para advertir sobre supuestos riesgos en las elecciones de octubre, afirmando que las urnas electrónicas brasileñas comparten origen con las de la empresa venezolana Smartmatic. Otros diputados de su partido han difundido en redes denuncias similares relacionadas con los documentos de la CIA revelados por EEUU sobre dichas máquinas.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió tajantemente esas afirmaciones, y el partido de Lula pidió sancionarlo con una multa de 30.000 reales (unos 5.200 euros) por cuestionar el sistema de votación. El equipo de campaña de Flávio matizó después que nunca cuestionó la limpieza del proceso, sino que solo citó un informe de inteligencia estadounidense

Trump interviene en la campaña

La aprobación de Lula recibió un impulso tras el encuentro informal que tuvo con el presidente Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2025. Aquella reunión sirvió para relajar las siempre tensas relaciones entre EEUU y el Gobierno de izquierdas brasileño.

Washington había impuesto aranceles del 50% sobre las importaciones de Brasil cuando se conoció la condena del expresidente Jair Bolsonaro por el fallido golpe de Estado de 2023. Trump catalogó el proceso como "una caza de brujas".

La opinión pública consideró la medida como una injerencia en los asuntos internos del país. Por eso recibió favorablemente que el encuentro entre los dos mandatarios rebajase la tensión y propiciara la retirada de los aranceles.

La relación con Trump siempre genera polémica. Renan dos Santos, precandidato a las elecciones por la formación liberal-conservadora Movimiento Brasil Libre (MBL), calificó de "ridícula" la relación con el presidente estadounidense tanto por parte de Lula como de Flávio.

El presidente Donald Trump recibe al presidente Jair Bolsonaro en su residencia de Mar-a-Lago. Imagen de archivo. Tom Brenner. Reuters.

Para el empresario es solo un instrumento electoral. "Creo que le irá mal a quien busque coherencia ideológica con Trump", añadió. Pero lo cierto es que la 'reconciliación' jugó a favor de Lula y, desde entonces, las cosas le fueron mejor.

Pero, cuando las encuestas reflejaban los mejores datos, Trump entró de lleno en la campaña: Washington anunció el 15 de julio un nuevo arancel del 25% sobre 3.000 productos brasileños basándose en presuntas prácticas comerciales que considera discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses.

Entre esas prácticas, destacan las medidas anticorrupción o la deforestación ilegal en la Amazonia. Las autoridades estadounidenses sostienen que la conversión de la selva en terreno agrícola otorga a Brasil una ventaja competitiva desleal al ampliar su producción y desplazar las exportaciones estadounidenses en mercados de terceros países.

En cuanto se conoció la noticia de la aplicación de nuevos aranceles, Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato del PL, declaró que "el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está destruyendo la labor de reparación" que había hecho su familia en la relación con EEUU.

El hermano pequeño de Flávio reside en EEUU y fue condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo de Brasil por solicitar ayuda estadounidense para sancionar a los jueces que juzgaban a su padre.

Por su parte, la Presidencia brasileña recuerda que los aranceles se decidieron poco después de que Flávio Bolsonaro visitara a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio en Washington. En una primera reacción, el Ejecutivo amenazó con represalias sobre las importaciones de EEUU. La balanza comercial es muy desfavorable a Brasil.

Sin embargo, el tono bajó poco más tarde, tras los comentarios de sectores empresariales que desaconsejan entrar en una guerra arancelaria abierta. Se estima que los nuevos aranceles afectarán al 18% de las exportaciones brasileñas a EEUU.

El presidente Lula da Silva dijo que esperaría a la reacción de Donald Trump: "Cuando Trump hable, yo hablaré", manifestó el viernes pasado, en un acto electoral en Río de Janeiro. "Si Trump no habla, no hablaré porque vamos a demostrar que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo", añadió.

No queda claro si la acción de EEUU favorece al PL o al PT. Bien podría ser un regalo envenenado de la Administración Trump al equipo de Flávio Bolsonaro. France 24 asegura que el candidato escribió a su amigo de Washington para pedirle que aplazara su aplicación porque, en esta fase de la campaña, la decisión le perjudica más que le beneficia.