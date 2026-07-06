Venezuela eleva a 3.535 los muertos y a 16.740 los heridos a causa de los terremotos

Vista aérea de ataúdes el día del entierro de las víctimas del terremoto, tras los sismos del 24 de junio, en el cementerio La Esperanza, en La Guaira, Venezuela , 6 de julio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA El número de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 3.535 y los heridos suman 16.740, según cifras oficiales. Al menos 17.854 personas han quedado sin hogar y unas 12.800 están alojadas en 80 albergues en Caracas y La Guaira. La vicepresidencia venezolana defiende la gestión del Gobierno, mientras crecen las críticas por la respuesta considerada tardía e inadecuada. Las Naciones Unidas intensifican la ayuda y mantienen equipos de búsqueda, rescate y asistencia médica en las zonas afectadas.

El número de muertos por los dos terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio ha ascendido a 3.535, según cifras publicadas por el diputado Jorge Rodríguez.

En el recuento de este lunes la cifra de heridos se ha elevado a 16.740 y a 17.854 las de personas sin hogar.

Las nuevas cifras ponen de manifiesto la magnitud del desastre en Caracas y sus alrededores, incluyendo La Guaira, la zona costera más afectada, mientras aumentan las críticas a la respuesta del Gobierno.

La vicepresidencia social de Venezuela ha informado que al menos 12.800 personas se encontraban alojadas en 80 albergues repartidos por Caracas y La Guaira.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha defendido la gestión del Gobierno ante el desastre, en medio de la creciente frustración de los venezolanos, quienes han calificado la respuesta de tardía e inadecuada.

Rodríguez ha declarado que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas inmediatamente después de los terremotos y anunció la creación de una nueva unidad militar para ayudar a afrontar futuras emergencias y desastres.

En La Guaira, el lunes, testigos de Reuters vieron camiones y personal forense transportando ataúdes, mientras que maquinaria cavaba zanjas en un área abierta marcada con cruces blancas, donde las autoridades estaban enterrando cuerpos no identificados.

Las Naciones Unidas afirmaron que continúan intensificando las operaciones de ayuda en coordinación con el gobierno de Caracas.

"Algunos equipos de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras que otros equipos de ingeniería especializados y de asistencia médica siguen llegando", declaró este lunes a la prensa el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Dujarric afirmó que la evaluación integral de necesidades, que servirá de base para un plan de respuesta actualizado, está casi terminada, aunque no precisó cuándo se publicará. Las agencias de la ONU ya están prestando servicios en tres campamentos y evaluando otros lugares para ampliar el apoyo.