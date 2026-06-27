La cifra oficial de muertos en Venezuela se eleva a 1.430: seis de ellos son españoles y otros 133 están desaparecidos

Las claves

Las claves Generado con IA La cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 1.430, con 3.238 heridos. Seis de los fallecidos son ciudadanos españoles y hay 133 españoles desaparecidos, según el Ministerio de Exteriores. Más de 30.000 efectivos y 1.600 rescatistas trabajan en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, el área más dañada. El Gobierno ha distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable a más de 69.000 familias afectadas por la catástrofe.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado este sábado que la cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela asciende ya hasta las 1.430 víctimas. Además, ha informado que hay 3.238 personas heridas.

De los fallecidos, seis son ciudadanos españoles, según ha corroborado el Ministerio de Exteriores español, que también ha afirmado que la cifra de desaparecidos españoles llega hasta las 133 personas.

Además, sigue habiendo 14 españoles localizados bajo los escombros, que, señala Exteriores, centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Las víctimas en Venezuela

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", ha indicado Rodríguez una alocución transmitida por el canal venezolano VTV.



Además, Rodríguez ha indicado que hay 3.142 familias que han perdido su casa y otras 73.736 familias que han tenido que ser atendidas, especialmente en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles.



Para poder hacer frente a las labores de ayuda, el dirigente ha manifestado que hay más de 30.000 efectivos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas.



Asimismo, Rodríguez ha pedido a todos los ciudadanos que no viajen a La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada destinado a la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que ha invitado otra vez a hacer donaciones en los centros de acopio.



También ha declarado que en el Poliedro de Caracas se está llevando a cabo el registro de voluntarios para organizar el traslado.



Anteriormente, el Gobierno de Delcy Rodríguez informó de que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias afectadas por los terremotos.

La cuenta oficial Miraflores al Momento indicó, en un mensaje publicado en X, de estas operaciones.

En esta madrugada, se distribuyeron en el estado La Guaira 2.600 toneladas de alimentos y agua potable para atender a más de 69.000 familias afectadas



Nos mantenemos en despliegue total ante esta emergencia. pic.twitter.com/DseEwLr4c9 — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) June 27, 2026

En un video compartido en el mismo mensaje, Rodríguez aseguró mientras revisaba la salida de los alimentos del almacén, que entre ellos también hay proteinas.



Por otra parte, Miraflores al Momento publicó otro video de una reunión de Rodríguez con el Estado Mayor, que incluyó a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil y bomberos, así como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



Las autoridades no ofrecieron declaraciones en esta reunión, pero, de acuerdo al equipo de Gobierno, el encuentro sirvió para coordinar la toma de decisiones en cuanto al rescate de personas y el despliegue de los cuerpos de seguridad en La Guaira.



Además, la presidenta venezolana compartió otro video en Telegram con el despliegue de maquinaria pesada en La Guaira, para los trabajos de remoción de escombros de las decenas de edificios y estructuras derrumbadas por los terremotos.



Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.



La presidenta encargada se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.



Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recogidas de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.