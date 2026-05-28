EEUU acuerda con Guatemala ataques conjuntos en su territorio a narcos y presiona a Honduras para que se sume
La Administración Trump estaría utilizando a ambos para presionar al Gobierno de Sheinbaum a que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Más información: México confirma que EEUU colaboró con información en la operación contra 'El Mencho': localizado gracias a una amante
Las claves
Generado con IA
Guatemala y Estados Unidos acordaron realizar ataques conjuntos dentro del territorio guatemalteco contra grupos de narcotraficantes.
Estados Unidos busca presionar a Honduras para que también acepte acciones militares conjuntas contra el narcotráfico.
La Administración Trump utiliza la colaboración con Guatemala y Honduras para presionar a México a aceptar operaciones conjuntas contra los cárteles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechaza la participación de fuerzas estadounidenses en operaciones dentro de México, aunque acepta cooperación e intercambio de inteligencia.
Guatemala acordó con Estados Unidos este jueves llevar a cabo ataques conjuntos dentro de su territorio a grupos de narcotraficantes, según informó el New York Times, citando a tres personas familiarizadas con las conversaciones.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene la intención de presionar también a Honduras para que acepte una acción militar conjunta.
Según el diario, la Administración Trump está utilizando a ambos países para presionar a México a que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido que acoge con satisfacción el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad con Washington, pero que no aceptará la participación de agentes o fuerzas estadounidenses en operaciones en territorio mexicano.
Por el contrario, Trump ha pedido repetidamente un mayor uso de la fuerza militar estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos, y ha amenazado con que EEUU podría actuar por su cuenta si Washington considera que México no está haciendo lo suficiente.
En abril, Trump propuso a Sheinbaum permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir cárteles en su territorio. La mandataria rechazó categóricamente la oferta.
Mientras tanto, el Comando Norte del ejército de EEUU ha intensificado su vigilancia aérea en la frontera con México, realizando más de 300 vuelos de reconocimiento.
La CIA también ha aumentado el uso de drones para localizar laboratorios de fentanilo, aunque sin emplearlos con fines letales y en coordinación limitada con autoridades mexicanas.
En septiembre pasado, The Washington Post informó de que la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias de funcionarios de la DEA, que instaron a principios de año al Gobierno del republicano a realizar una serie de ataques militares a cárteles de la droga en territorio de México.
Aunque Trump ha insinuado en varias ocasiones su voluntad de atacar a los cárteles de la droga mexicanos en su territorio, hasta el momento su Administración se ha abstenido de hacerlo.
El mandatario republicano ha elogiado la cooperación del Gobierno de Sheinbaum en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera común.