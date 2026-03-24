El Tribunal Supremo de Brasil concede la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro tras sus continuos problemas de salud

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de Brasil ha concedido prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Lula. La decisión se produce mientras Bolsonaro permanece hospitalizado debido a una neumonía.

El Tribunal Supremo de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía.

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