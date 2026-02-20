Los sindicatos paralizan Argentina con una huelga general en protesta por la reforma laboral de Milei

Javier Milei canta junto a Viktor Orbán durante la presentación de la Junta de Paz, ante la mirada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Alessandro Di Meo Efe / Epa

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, logró este viernes modificar las leyes proteccionistas del trabajador, que establece el Estado social, al aprobar el Congreso de los diputados una controvertida reforma laboral.

Por 20 votos de ventaja sobre la oposición –135 a favor, 115 negativos–, la cámara baja convirtió en ley el proyecto que cambia los contratos de trabajo. La norma, según el oficialismo, procura la creación de empleo y la reducción de la informalidad laboral, estimada en casi 40%.

Para la oposición, por el contrario, se trata de un retroceso en los derechos consagrados por la Constitución, pues precariza el empleo formal, abarata los despidos y desprotege a los trabajadores fijos que cotizan a la seguridad social.

La reforma desató protestas. Las centrales sindicales llamaron a la huelga general. El paro tuvo alto acatamiento y Argentina vivió el jueves casi paralizada por completo. Frente al Congreso hubo refriegas, 16 manifestantes detenidos, y en los barrios, caceroladas.

No funcionaron muchas plantas productivas ni servicios. Al parar el transporte público –autobuses, trenes, metro, aviones–, la capital parecía vivir un día domingo. Solamente pudieron verse unos pocos autobuses y comercios de barrio.

No obstante ello, Milei se desentendió de todo. Viajó a Estados Unidos (visita número 15) y participó en la presentación de la Junta de Paz. Allí recibió elogios de Donald Trump –"Me gusta este caballero, estaba atrasado en las encuestas (electorales) y ganó cuando yo lo apoyé"– y echó risas, cantos y palmadas con el húngaro Viktor Orbán.

También el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó de nuevo al presidente argentino. Su portavoz, Julie Kozach, aseguró que el organismo tomó con beneplácito "las medidas en el mercado laboral" porque buscan "reducir la informalidad laboral y aumentar la creación de empleo".

Polémica ley

El Gobierno le puso por nombre "ley de modernización laboral", pero sus críticos la llaman "contrarreforma". Lo cierto es que derrumba varios pilares del contrato social, que había sido consensuado por patronos y trabajadores durante gobiernos democráticos.

Elimina, por ejemplo, la jornada de ocho horas y la prolonga hasta 12 horas. A la vez, suprime la remuneración de horas extras y contabiliza ese tiempo en un 'banco de horas' donde se acumulan, hasta que el empleador otorgue día franco o libre.

Limita el derecho a huelga declarando tareas esenciales a unas que antes no lo eran. Recorta los convenios: ahora se pactan en forma individual o por empresa, ya no por rama de actividad. Y las vacaciones se toman fragmentadas hasta en siete días.

Suprime la indemnización por despido no justificado, librando a los patronos de esa responsabilidad, y la abarata. En su lugar, conforma un Fondo de Asistencia Laboral con dinero extraído a los salarios, la porción destinada a la seguridad social y pensiones, un caudal millonario que gestionará la banca privada.

Beneficia a las empresas que creen empleo quitándoles el 85% de las contribuciones a la seguridad social. También descontaba la mitad del salario a quien no pueda trabajar por enfermedad. Pero la indignación general fue gigantesca y el Gobierno debió echar marcha atrás.

En suma, la norma constituye un motosierrazo a la legislación gremial en Argentina, que siempre resaltó entre los países de Iberoamérica por su Estado social, amasado durante décadas entre la tradición de izquierdas de la inmigración europea y el justicialismo (peronismo).

La actividad se desploma

Este cambio recae en un momento de crisis para el mundo empresario y del trabajo. Desde 2023 en que Milei llegó a la Casa Rosada cerraron casi 30 compañías por día, es decir 21.938 en total, según admitió la gubernamental Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El cerrojazo más reciente fue la fábrica de llantas FATE, una firma argentina con 86 años de vida. El miércoles anunció su clausura por no poder afrontar las importaciones de ganga de China autorizadas por el Presidente. Casi un millar de trabajadores quedan en la calle.

Durante los 802 días que lleva el experimento de ajuste y motosierra de Milei se perdieron 290.602 puestos de trabajo registrado, la mayoría en el ámbito privado. Según el estudio oficial, 11 de las 14 ramas más dinámicas tuvieron que despedir gente.

La actividad fabril viene desplomándose y muchos ya hablan de industricidio. Desde 2025, la utilización de la capacidad productiva instalada no supera el 55% en promedio pero en el metalmecánico se reduce al 40%. Sólo en la pandemia de 2020 estuvo peor.

La Unión Industrial Argentina (UIA) se quejó de que, con la quita de aranceles y la apertura de importaciones "de Asia", las compañías nacionales enfrentan "prácticas comerciales desleales" y "competencia distorsionada".

Ahora que ha sido aprobada en el Congreso, la reforma volverá al Senado, que ya dio su media sanción, para su conversión definitiva en ley antes de fin de mes. Para los afortunados urge su vigencia: uno de los artículos, el 195, elimina impuestos a yates, aeronaves y Rolex.