El nuevo presidente de Perú defiende que el sexo a temprana edad ayuda psicológicamente a las mujeres

El nuevo presidente interino del Perú responde al nombre de José María Balcázar, es abogado, tiene 83 años y procede de las filas del marxista-leninista Perú Libre, el mismo partido que catapultó a la presidencia a Pedro Castillo, un profesor de escuela condenado a más de once años de cárcel por orquestar un autogolpe de Estado fallido.

El Congreso lo eligió ayer como sucesor del destituido José Jerí, caído en desgracia tan sólo cuatro meses después de sustituir en el cargo a la expresidenta Dina Boluarte por sus oscuras conexiones con dos empresarios chinos envueltos en actividades ilícitas y su turbia relación con las mujeres.

Balcázar no era el favorito. Su nombre ni siquiera entraba en las quinielas. Pero la sorpresa saltó en la segunda votación parlamentaria del miércoles, cuando superó en votos a la congresista conservadora Maricarmen Alva, que ya acariciaba la presidencia. Después fue nombrado presidente del Congreso y, de forma automática, jefe de Estado.

El congresista Balcázar recibió el encargo de garantizar la gobernabilidad en un país ingobernable que quema presidentes a velocidad de crucero. Es el octavo jefe de Estado en los últimos diez años. La banda presidencial acusa el desgaste. Sus predecesores están muertos, entre rejas o envueltos en graves acusaciones de corrupción.

Balcázar no promete ser la excepción, sin embargo. Además, sólo dispone de cinco meses para intentar cambiar la percepción de la sociedad peruana, porque está de prestado. Dejará el cargo el próximo mes de julio, tras conocer la identidad de su sucesor o sucesora en la segunda vuelta de unas elecciones inciertas en las que figuran más de una treintena de candidatos.

Si su predecesor Jerí estuvo envuelto en escándalos sexuales, Balcázar no se desmarca de esa línea. En 2023, el nuevo presidente del Perú defendió el matrimonio entre hombres adultos y mujeres menores de 14 años. También manifestó que mantener relaciones sexuales a temprana edad tienen beneficios psicológicos para las mujeres.

"En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer", argumentó en una sesión parlamentaria en la que se debatía entonces sobre la prohibición del matrimonio con menores de edad, y en la que Balcázar se abstuvo.

Sus declaraciones provocaron tal escándalo que el Ministerio de la Mujer se vio obligado a emitir un comunicado en el que lo acusaban de intentar "justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo". "La evidencia existente contradice su posición", zanjaba la nota.

Lejos de retractarse, Balcázar dobló la apuesta al asegurar que las relaciones sexuales de juventud "no generan consecuencias traumáticas porque son relaciones voluntarias entre muchachos".

Este jueves, en su primera entrevista como presidente en funciones, Balcázar aseguró que no había cambiado de postura sobre este asunto: "Soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso", declaró en los micrófonos de la emisora RPP.

Portar la banda presidencial tampoco ha suavizado su opinión sobre el matrimonio infantil, como se encargó de recordar en la citada entrevista.

Los comentarios de Balcázar no son la única fuente de polémica. El recién investido presidente fue investigado por cometer presuntas irregularidades en el manejo de fondos institucionales cuando era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, entre 2019 y 2020. La Fiscalía llegó a presentar una acusación por apropiación ilícita, y el Colegio de Abogados lo expulsó en diciembre de 2024.

Sobre Balcázar también pesa una investigación por falsa declaración en un proceso administrativo y una denuncia constitucional por intercambio de favores con la antigua fiscal general Patricia Benavides, investigada por liderar una red de corrupción desde el ministerio público para llegar y mantenerse en el cargo a cambio de archivar investigaciones abiertas contra numerosos parlamentarios.

El entonces congresista acordó supuestamente respaldar a Benavides en la Fiscalía a cambio de favores judiciales en procesos abiertos contra él, a la vez que se cuestionó que su nuera fuese nombrada como fiscal tras aparentemente una reunión con asesores de la entonces fiscal general Benavides, según informa Efe.

Balcázar fue hombre de Castillo, pero aclaró que no indultaría al expresidente, encarcelado en el célebre penal de Barbadillo, donde permanecen recluidos otros tres antiguos jefes de Estado: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

"En principio, nadie me lo ha pedido. En segundo lugar, no está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos materiales y objetivos", declaró en la misma entrevista con RPP. "Sería impertinente e impropio. Yo soy un hombre que respeta los poderes del Estado y la independencia de poderes... esté pretendiendo inmiscuirme en los asuntos jurisdiccionales del Poder Judicial", añadió.