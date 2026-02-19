Argentina encara una huelga general este jueves en protesta al proyecto de reforma laboral del Gobierno de Milei

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación contra la reforma laboral, en Buenos Aires (Argentina). EFE

Las centrales obreras de Argentina han convocado para este jueves una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados.



La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria de esta medida de fuerza de 24 horas, que comienza esta madrugada. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.



El paro afectará a todo tipo de actividades, incluido el transporte de pasajeros: las aerolíneas que operan en Argentina anunciaron la cancelación de decenas de vuelos.

El eje de la protesta es la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo mediante un polémico proyecto de ley que ya recibió el visto bueno del Senado el pasado 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Congreso en la que hubo más de 70 detenidos -a los que el Gobierno de Milei acusa de terrorismo- y 12 heridos



Ahora será debatida por la Cámara Baja, este jueves, en una sesión que se prevé se extenderá durante varias horas.

La CGT ha convocado a la huelga sin movilización en las calles, pero la CTA, otros sindicatos y movimientos sociales y de izquierda han llamado a manifestarse en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires.

La reforma

El denominado proyecto de modernización laboral cambia radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en Argentina, donde hay un alto nivel de empleo informal y donde se han destruido miles de puestos formales en los últimos años.



La iniciativa abarata las indemnizaciones por despido; permite jornadas de 12 horas diarias; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos.

Los sindicatos se oponen a la reforma "en su totalidad" alegando que es "contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. Califica, además, a la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”.



Por su parte, los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.



Uno de los aspectos más criticados del proyecto de ley es la reducción del salario en caso de licencia por enfermedad o accidente, por lo que el oficialismo accedió a retirar ese artículo para conseguir un amplio apoyo en la sesión de este jueves entre los bloques aliados.



Debido a esta modificación, en caso de ser aprobada este jueves, la iniciativa deberá regresar al Senado para un nuevo debate.

En el mar ya ha comenzado

Trabajadores del sector marítimo y fluvial iniciaron este pasado miércoles una huelga de 48 horas en los puertos de Argentina, que afectará a infraestructuras, pesca y comercio exterior.

“Esta medida de fuerza tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad”, afirma en un comunicado la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf).

El paro afectará la operatoria habitual en 17 terminales portuarias del país, ya que estos gremios intervienen en tareas clave para el funcionamiento de los buques como el amarre y desamarre de buques, que impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos.

“La Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos. Este paro no es contra el país ni contra la producción, es en defensa del trabajo nacional, de nuestras condiciones laborales y de la seguridad en la navegación”, añade el sindicato.