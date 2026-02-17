EEUU destruye otras tres lanchas en el Pacífico y en el Caribe a las que acusa de narcotráfico y deja 11 muertos

Captura de video tomada de la cuenta de X @Southcom del Comando Sur de EEUU que muestra el ataque a una lancha este lunes en aguas internacionales. Redes sociales.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe, a las que acusaban de participar en el narcotráfico, en un operativo que ha causado un total de 11 muertos.



Los tres ataques se han producido en el marco de la operación 'Lanza del Sur', que Washington implementa desde septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.



"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", informó el Comando Sur en un comunicado publicado este martes.

Según la nota, Washington confirmó que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico".



"Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", concluye el comunicado.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Otros ataques

Estos tres ataques llegan después de que otro ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes, 13 de febrero, otra lancha que supuestamente se dedicaba al narcotráfico y causara la muerte de sus tres tripulantes.

El operativo fue realizado en una ruta que el Comando Sur identificó como utilizada usualmente por el crimen organizado en aguas internacionales del Caribe, de acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de X.

Apenas unos días antes, el lunes 9 de febrero, el Comando Sur de EEUU atacó una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y, durante el ataque, dos tripulantes fueron asesinados y otro más sobrevivió.

Desde septiembre, estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los cuarenta y han dejado en torno a 150 muertos.



Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estos presuntos narcos el debido proceso, el Gobierno del presidente Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración le ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.