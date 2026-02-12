Protestas y una batalla campal contra la reforma laboral de Milei que abarata despidos y permite jornadas de 12 horas

Agentes de la Policía de Argentina durante la protesta de este miércoles en Buenos Aires. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas protestaron en Buenos Aires y otras ciudades contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei, que fue aprobada en el Senado. La reforma abarata despidos, permite jornadas laborales de hasta 12 horas y restringe el derecho a huelga, además de modificar la indemnización y el período de prueba. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos violentos con la policía, que utilizó gases, balas de goma y agua a presión; se reportan al menos 30 detenidos y 14 heridos. La reforma fue aprobada tras más de 14 horas de debate en el Senado y ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

Las protestas contra la reforma laboral de Javier Milei, que se ha aprobado este miércoles en el Senado, ha convertido las calles de Buenos Aires en una batalla campal, con disparos de proyectiles de goma, chorros de agua y gases de la Policía y el lanzamiento de piedras y mobiliario urbano por una parte de los manifestantes.

Esta reforma abarata el despido, permite jornadas de 12 horas diarias y restringe el derecho a huelga. También hay cambios en el cálculo de la indemnización y el período de prueba se alarga hasta un año.

Hay, al menos, una treintena de detenidos y 14 heridos.

🇦🇷✊🏼Realizan masivas protestas en Argentina contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei pic.twitter.com/vcgLUuDSk3 — La Jornada de Oriente (@JornadaOriente) February 12, 2026

La reforma laboral del Gobierno de Milei ha sido aprobada por 42 votos a favor y 30 en contra en una sesión plenaria que ha durado más de 14 horas y que se ha extendido hasta la madrugada.

Tras recibir luz verde en el Senado, pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

Fuera, en las calles de Buenos Aires y en varias ciudades de Argentina, miles de personas se han unido a unas protestas multitudinarias contra una reforma laboral que muchos consideran que modifica radicalmente las condiciones y los derechos laborales del país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

"Histórico, VLLC (viva la libertad carajo)", ha escrito Milei en las redes sociales nada más terminar la votación, lo que incendió aún más las calles.

Agentes de policía detienen a un manifestante en las protestas de este miércoles contra la reforma laboral de Milei. Reuters

Gases, piedras, cócteles molotov...

Miles de manifestantes, convocados por los sindicatos, entre ellos la mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), comenzaron a llegar a la Plaza del Congreso a mediodía, coincidiendo con el inicio de la maratoniano sesión del Senado.

Sin embargo, en torno a las 15:00 hora local, un grupo de unas 30 personas, algunas encapuchadas y calificadas por algunos sindicalistas como saboteadores, cortaron los alambres de las vallas que protegían el edificio del Congreso e hicieron caer parte de la estructura.

Esto provocó el inicio de la acción policial con el lanzamiento de gases, chorros de agua a presión y proyectiles de goma. Los manifestantes respondieron con piedras que arrancaron de las aceras o de los parques cercanos.

La que era una protesta pacífica se convirtió en una batalla campal.

De hecho, un grupo de alborotadores fabricó, incluso, un improvisado cóctel molotov que lanzaron contra un camión policial propulsor de agua a presión. Otro estalló frente al Congreso.

Fue aquí cuando las calles que rodean el Congreso se llenaron de decenas de policías que disparaban balas de goma y gas pimienta a quienes se encontraban a su paso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.