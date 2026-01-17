Delcy Rodríguez purga a su Gobierno de cara a una nueva era: destituye a Saab, "testaferro" de Maduro y "héroe" chavista

Alex Saab, el empresario colombiano y exministro de Industria con Maduro y destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Efe

La captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y esposa, Nicolás Maduro y Cilia Flores, continúa agitando el tablero internacional. Tanto es así, que la actual mandataria chavista, Delcy Rodríguez, ha pasado el hacha por su equipo ministerial y ha destituido a Alex Saab, el empresario colombiano y exministro de Industria.

"Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir", escribió Maduro en sus redes sociales cuando le nombró para el cargo.

La carrera de Saab viene de lejos. Tanto es así que arrancó su camino empresarial en Barranquilla, ciudad colombiana, vendiendo llaveros. Luego, empezó a confeccionar uniformes de trabajo. Más tarde, comenzó a negociar con Venezuela, enfocado en asuntos de contratos para programas sociales vinculados a la importación de alimentos y materiales de construcción.

He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas. pic.twitter.com/gYqQTzPheN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 17, 2026

En 2020, fue detenido en Cabo Verde. Estados Unidos le acusó de pertenecer a una red de blanqueo de dinero. Posteriormente, fue trasladado, mediante una orden de extradición, al país norteamericano. También, fue señalado como el testaferro de Maduro.

Por ello, fue internado en una cárcel de Estados Unidos desde octubre de 2021. Permaneció en el centro penitenciario hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces huésped de la Casa Blanca, Joe Biden.

Durante su encarcelamiento en el penal, su mujer, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña que lanzó para su liberación y que emprendió el Ejecutivo chavista de Maduro. A día de hoy, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

Ministro de Maduro

Fue designado en octubre de 2024 por Nicolás Maduro para gestionar el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Anteriormente a este nombramiento, fue el presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, según recoge Efe.

La exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó formalmente de ser uno de los testaferros del exlíder chavista. En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Todo saltó por los aires cuando el portal de investigación periodística Armando.info señaló que Saab pertenecía a una red de lavado de capitales, obteniendo así ingresos millonarios por la exportación "ficticia" de alimentos en Venezuela.

Vínculo con Garzón

Saab contrató los servicios jurídicos del exjuez español Baltasar Garzón una vez que el empresario colombiano fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos. El objetivo del juez era impedir la extradición al país estadounidense.

Según publican medios latinoamericanos, la estrategia de defensa de Garzón se basó en alegar que Saab tenía "inmunidad diplomática" como "enviado especial" del Gobierno de Maduro. De ese caso, la detención habría sido "ilegal".

Siguiendo en esta línea, La Voz de América informó de que otra de las estrategias de Garzón fue la presentación de recursos y demandas legales ante instancias superiores, como la Corte Penal Internacional (La Haya, Países Bajos) por "violación de derechos".

Finalmente, la justicia caboverdiana autorizó la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, donde cumplió condena por la comisión de un delito de blanqueo de capitales. En 2023, fue liberado tras un intercambio de prisioneros.

Relevo de Delcy

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una reestructuración significativa del gabinete tras fusionar dos carteras claves del Ejecutivo: el Ministerio de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional.

La decisión implica la creación de una “nueva instancia” que estará dirigida por Luis Antonio Villegas, lo que ha propiciado la salida del empresario colombiano Saab del gabinete.

La fusión de ambos ministerios, explicada por Rodríguez como una medida orientada a “optimizar” la gestión económica de cara a los retos de producción y comercio del país, fue anunciada por la mandataria a través de su cuenta oficial de Telegram.

En ese mensaje, la presidenta interina agradeció a Saab "por su labor al servicio de la Patria" y aseguró que "asumirá nuevas responsabilidades", sin detallar cuáles serán esas funciones futuras.

Villegas, quien ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, asumirá ahora la responsabilidad de la cartera conjunta.

La figura de Saab, por el contrario, desaparece del gabinete en un momento de importantes ajustes ministeriales impulsados por Rodríguez en apenas sus primeros días al frente del Ejecutivo venezolano, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses durante una intervención militar en Caracas el 3 de enero.