Delcy queda bajo la "influencia de Trump" y libera a presos políticos a los tres días de llegar a la presidencia de Venezuela

Entre los liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles, quienes ya han salido rumbo a España según confirmó el ministro José Manuel Albares.

La excarcelación ocurre pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por una operación estadounidense y bajo presión de Donald Trump.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció la liberación de un número importante de presos políticos tras asumir el cargo.

Delcy Rodríguez está sometida a Donald Trump. Es cierto que ha desafiado ya tres veces al presidente de Estados Unidos (EEUU), pero también es verdad que tras cada uno de esos retos han llegado enseguida amenazas desde el Despacho Oval que han hecho recular a la ahora presidenta interina de Venezuela.

La operación de Washington para capturar a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y llevarlos a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico la ha situado a ella al frente del país. Y este jueves, apenas tres días después de asumir el cargo, su hermano, Jorge Rodríguez, anunciaba la liberación de un "número importante" de presos políticos.

La Casa Blanca ha asegurado en la madrugada del jueves al viernes en España que la liberación de presos políticos en Venezuela es un "ejemplo de cómo el presidente (Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano", según ha contado a Efe Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo.

El anuncio de las excarcelaciones se produjo, además, después de que Trump hiciera público el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Rodríguez.

Un gesto "por la paz"

Mientras desde Caracas, donde no han querido precisar la cifra exacta de las personas liberadas, han calificado la medida de "gesto unilateral" por parte de las autoridades venezolanas para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país tras la operación estadounidense que el pasado 3 de enero capturó a Maduro.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este jueves que el anuncio de la excarcelación de presos políticos en el país revela la "voluntad" del Estado venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de buscar un "clima de paz" y "una convivencia pacífica".

"Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana", dijo Saab en un acto organizado por su despacho y transmitido por el canal privado Globovisión.

El funcionario no precisó la cantidad de excarcelados, pero insistió en que las liberaciones se están "ejecutando en tiempo real el día de hoy, jueves".

Sin embargo, varias ONG y familiares de presos políticos aseguran que todavía no se ha concretado ninguna liberación de estos detenidos.

Reclaman liberaciones "masivas"

Los familiares y equipos de abogados se encuentran a las afueras de centros de detención como el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y el Rodeo I, ubicado en el vecino estado Miranda (norte), a la espera de las liberaciones.

Y demandan que esas excarcelaciones sean "masivas" porque, argumentan, "todos" estos detenidos presentan condiciones de salud, tanto físicas como mentales, que deben ser atendidas.

"Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa (...) y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos", señaló a Efe Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde las afueras de la cárcel el Rodeo I, a 51 kilómetros de Caracas.

Baduel indicó que, hasta el momento, no han recibido información por parte de los custodios de ese centro de reclusión sobre posibles liberaciones de presos políticos.

Por su parte, Yovanka Ávila contaba a la misma agencia que no tienen una lista de nombres de las personas que recibirán la medida.

"El familiar nunca deja de esperar este momento, uno nunca pierde la fe, no perdemos la esperanza, ellos están dentro de nuestras oraciones todos los días", añadió.

Cinco españoles liberados

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles que fueron liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Albares ha podido hablar con todos ellos y esta noche han salido de Caracas rumbo a España, asistidos por nuestra embajada.

Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos.



He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación.



Agradezco a @EmbEspVenezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible. — José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2026

Según ha escrito el ministro en X: "Pronto estarán en casa con sus seres queridos".

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno venezolano es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".