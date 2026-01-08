La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición" tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense.

Machado, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró el cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es "absolutamente temporal". "Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió.

La exdiputada, quien salió en diciembre pasado de Venezuela para recibir el nNbel de la Paz en Oslo después de casi un año en la clandestinidad, remarcó que el país está en una "fase antes de que avance la transición".

Durante esta etapa, consideró, deben pasar una "serie de eventos", entre ellos la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863. En ese sentido, Machado advirtió que este es un proceso "irreversible", que, a su juicio, tiene como objetivo "desmantelar una estructura represiva y criminal".