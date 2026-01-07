Todo sigue igual en Venezuela: Diosdado se jacta de controlar la calle y el fiscal Saab reclama la inmunidad de Nicolás Maduro

La tensión sigue en Caracas, donde la sociedad vive bajo una calma tensa y se reportan controles arbitrarios y detenciones en las calles.

Donald Trump asegura controlar Venezuela, ordena la extracción inmediata de crudo y amenaza con más acciones si no recibe acceso total al petróleo venezolano.

El fiscal general Tarek William Saab reivindica la inmunidad de Nicolás Maduro, calificando su detención como un "secuestro internacional" y una violación al derecho internacional.

Cuatro días después de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, todo sigue igual.

Nicolás Maduro y su esposa continúan encarcelados por presunto narcoterrorismo mientras la fiscalía reivindica y reclama su inmunidad y Delcy Rodríguez sigue enfrentándose como presidenta interina a los intereses imperialistas de Donald Trump, quien ha afirmado tener el control del país y ha ordenado la extracción de crudo inmediata.

Mientras tanto, la sociedad venezolana vive una calma tensa con patrullas constantes en las calles de Caracas.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, ha desplegado a varios grupos de hombres armados en diferentes puntos de la capital, milicias conocidas en el país como colectivos.

Caracas, sumida en una calma tensa

El pasado domingo, tras el ataque estadounidense al territorio, los grupos paramilititares comenzaron a desplegarse por barriadas como Petare y Catia, ubicadas en extremos opuestos de la capital. Días después, la Policía de Cabello ya vigila casi cada esquina de Caracas.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a los cuerpos de seguridad en actitud vigilante, con vehículos tácticos estacionados en calles de la capital y uniformados patrullando zonas residenciales.

A bordo de motos o a pie, su misión es restringir los accesos en grandes avenidas, vigilar supermercados o apuntar con escopetas, fusiles u otras armas de gran calibre a todo el que pase bajo el lema: "¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Dudar es traición!". También detienen coches y revisan aparatos electrónicos de manera arbitraria.

Diosdado Cabello se jacta de controlar las calles con su Policía: "Leales siempre, traidores nunca"

Bajo este clima amenazante, según Cabello, reina la "tranquilidad" y está garantizada gracias a su presencia ya que su propósito, asegura, es "proteger al pueblo y garantizar su seguridad".

Desde las cuentas oficiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se ha informado de que el operativo forma parte del "compromiso del Gobierno Bolivariano con la defensa integral de la patria", frente a los supuestos "ataques imperiales" que, según el discurso oficial, buscan desestabilizar el país.

Las imágenes, sin embargo, han generado críticas en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron el gesto como una demostración de control político y militar más que de seguridad ciudadana.

Maduro sigue presente

Estas demostraciones de fuerza y control son una señal de que el régimen chavista sigue en el poder a pesar del secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte del Ejército de Trump. Y es que el líder también continúa presente en la retórica política: Delcy Rodríguez lo calificó como un "héroe" en su toma de posesión y el fiscal general de Venezuela ha salido este martes en su defensa.

Tarek William Saab, ha asegurado que la Constitución y el derecho internacional establecen que Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país sudamericano por lo que no podría ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros".

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (...) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal", ha señalado Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.



Esto implica, añade, que Maduro no puede ser arrestado ni procesado por tribunales extranjeros, "así vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones".



"La operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas", ha puntualizado.



Saab ha expuesto que la "extracción forzosa" de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, es calificada como un "secuestro internacional".

Amenazas con el crudo como protagonista

El protagonista en las últimas horas ha sido el petróleo: Trump ha asegurado que el Gobierno de Venezuela está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo "de alta calidad" que será vendido en el mercado estadounidense.

Informa, además, de que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, quien ejecutará el plan de extracción del crudo de forma inmediata.



Se trata de una señal más de poder del líder republicano, quien afirma tener el control de Venezuela en sus manos. Es por ello que también anunció el pasado lunes él mismo tomará las decisiones del país de América Latina y que sus hombres de confianza estarán a su lado vigilando una transición política, un plan que parece estar dando sus primeros pasos.

Sí se ha dirigido a la ahora presidenta en funciones Delcy Rodríguez a quien ha amenazado con que, "si no se porta bien" y no le da "acceso total" al crudo, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro". Además, ha advertido de que tiene preparado un segundo ataque terrestre por si hiciera falta.

Rodríguez ha respondido con firmeza advirtiendo que su destino "no lo decide sino Dios" y asegurando que "no hay ningún agente externo que gobierne Venezuela".