Trump descarta de momento elecciones en Venezuela y se sitúa al frente de la transición: "Yo tengo la última palabra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha descartado este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino "recupere su salud", situándose a sí mismo al frente de la transición política del país junto a sus hombres de confianza.

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores y los trasladaran a EEUU para juzgarlos por narcoterrorismo, el mandatario ha dibujado una transición en Venezuela a largo plazo y ha vuelto a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras petroleras del país, una tarea para la que pone un horizonte de 18 meses.

Según la legislación venezolana, en caso de sustitución forzosa del jefe de Estado, se convocarían elecciones en los 30 días posteriores. Sin embargo, el magnate republicano considera que primero tienen que "arreglar el país": "Es imposible que la gente vote. Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar. Tenemos que recuperar la salud del país", opina.

Cuatro altos cargos, hombres de máxima confianza de la Administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, serán quienes estén al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado: "Todos son expertos en diferentes especialidades", ha asegurado el mandatario.



Sin embargo, al ser preguntado sobre quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, ha querido dejar claro que será él quien tenga la última palabra: "Yo", ha señalado con rotundidad.

Rubio, por su parte, ha puntualizado que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito "político" y que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

Esta postura de la Administración Trump sigue la línea en la que se pronunció el mandatario tras la intervención en Venezuela, cuando dijo sin rodeos que Washington está ahora mismo "a cargo" de Venezuela porque considera que el país es "un desastre".



Todo ello tras dos días de gran tensión entre el Ejecutivo estadounidense y el gobierno en funciones de Venezuela, a pesar de los esfuerzos de Trump por aparentar cierta sintonía con Delcy Rodríguez.

Trump ha exigido este lunes al gobierno chavista un "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno "no se porta bien".

Horas después, Delcy Rodríguez juraba el cargo como nueva presidenta interina de Venezuela, un acto en el que desafió al magnate: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", declaró en tono solemne la nueva jefa de Estado, que se conjuró para sacar adelante el país "en estas horas terribles contra la amenaza de la paz de la nación".

A pesar de ello, el líder republicano ha asegurado que Rodríguez está "cooperando": "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", ha dicho Trump este lunes tras rechazar la figura de la opositora María Corina Machado como posible presidenta en Venezuela.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su mujer comparecían ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcotráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.

Amenaza de nuevos ataques

Aunque en estas declaraciones a los medios estadounidenses el líder republicano ha reiterado que EEUU no está en guerra con Venezuela, tanto Trump como Rubio han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias "mucho peores" que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no "cumple" con los requisitos de Washington.

El presidente estadounidense ha subrayado que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando- ese segundo ataque está descartado, Trump ha sido tajante: "No, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque".

El líder republicano ha asegurado, de hecho, que tienen preparado este ataque desde antes del pasado sábado, ya que que inicialmente creían que tendrían que intervenir por segunda vez: "Lo teníamos previsto", ha zanjado.

Desde la Administración Trump, sin embargo, se muestran satisfechos con la actitud del gobierno interino chavista. En una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que Venezuela "ha enviado mensajes" a Marco Rubio para "dejar claro" que cumplirán "los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos".

Sobre el petróleo

El mandatario estadounidense ha insistido en la entrevista con NBC News que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses: Trump espera que las petroleras estadounidenses puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses, algo para lo que requiere inversiones en infraestructuras.



"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca. "Tendremos que gastar un montín de dinero junto a las compañías petroleras. Después les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos", ha apuntado Trump.



Pese a ello, varias fuentes citadas por medios estadounidenses han indicado que la industria petrolera estadounidense no tiene apetito para regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.